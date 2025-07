Tallon Griekspoor is met afstand de beste tennisser van Nederland. De nummer 31 van de wereld heeft met Alexander Zverev een echte aartsrivaal te pakken. Ze troffen elkaar alleen al dit jaar drie keer op grote toernooien. De Haarlemmer onthult een opmerkelijke truc om de Duitser te pakken.

Griekspoor en Zverev troffen elkaar op Roland Garros voor de zevende keer in twee jaar tijd. Hoewel de Duitse nummer drie van de wereld meestal van de Nederland wint, krijgt hij nooit een makkelijke wedstrijd voorgeschoteld.

'Ligt nog te slapen'

Dat heeft mogelijk te maken met de manier waarop Griekspoor 'de beste tennisser zonder grandslamtitel' probeert te bespelen. "Tegen Zverev moet je vanaf je eerste servicegame scherp zijn. Want die gozer is de langzaamste starter ter wereld", vertelt hij openhartig in de The Changeover Podcast. "Hij komt de baan op en ligt nog half te slapen."

In een recent duel had Griekspoor het gehad met de langzame manier van opstarten van Zverev. "Elke keer als je de baan op moet, is hij altijd te laat. Je moet altijd op hem wachten. Dus vóór die wedstrijd zei ik al tegen mijn coaches: luister, dit keer laat ik hém wachten", biecht Griekspoor op.

'Ik liet hém wachten'

Dat deed hij dan ook, tot ongenoegen van van de supervisor die Griekspoor graag op tijd de baan had opgestuurd. "De supervisor liep om me heen in de kleedkamer, en ik zei: nah, ik moet nog even naar het toilet. Hij is toch te laat. Dus ik liet hém wachten, en toen gingen we de baan op".

Het leek te werken, want Griekspoor won uiteindelijk die wedstrijd op Indian Wells met 2-1 in sets. Op Roland Garros verliep het duel met zijn aartsrivaal een stuk minder goed af. Griekspoor liep een kleine blessure op in de voorbereiding en moest na één set opgeven.

Tactiek tegen Zverev

De tactiek om van Zverev te winnen is - naast het wachten - duidelijk. "Voor mij is het vrij duidelijk wat de tactiek moet zijn als je tegen Zverev speelt. Ik heb maar één strategie: elke bal naar zijn forehand, want zijn backhand is een van de beste ter wereld." Griekspoor reist binnenkort af naar Toronto, waar een Masterstoernooi (ATP-1000) wordt gespeeld. Ook Zverev komt in actie.