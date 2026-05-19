Bij het tennistoernooi Hamburg Open was er maandag een opmerkelijk moment. In de match tussen Corentin Moutet ATP-32) en Alejandro Davidovich Fokina (ATP-23) deelde de umpire een waarschuwing uit aan eerstgenoemde, nadat hij een zelden vertoonde overtreding van de regels maakte.

In de eerste set van de clash tussen de Franse en Spaanse spelers kon Moutet het niet verkroppen dat hij aan het net werd gepasseed. Hij had eerder in de rally met alle macht drie lastige ballen teruggekregen, maar was kansloos toen zijn tegenstander aanlegde en Moutet simpelweg niet meer bij de bal kon.

Alejandro Davidovich Fokina won de wedstrijd in twee sets en treft in de tweede ronde Alex de Minaur.

Frustraties

Moutet zat vol frustraties nadat zijn harde werk tot niets had geleid. Hij moet hebben gedacht: daar zakt mijn broek van af. Vervolgens liet hij ook echt zijn korte broek zakken, waarna een zwarte onderbroek zichtbaar werd. Het Duitse publiek was stomverbaasd, maar al snel kwam er reacties. Iemand floot bijvoorbeeld waarderend en flirtend richting Moutet. De umpire reageerde juist afkeurend en deelde een waarschuwing uit.

Le Français a écopé d'un avertissement suite à ce geste face à Davidovich Fokina à Hambourg 😱



Flirten

In maart van dit jaar was er een ander bizar voorval rondom Moutet. De Amerikaanse tennisster Daniele Collins beweerde dat ze online berichtjes had gekregen van de Fransman, waarin hij probeerd te flirten. De verliezend finaliste van de Australian Open in 2022 zei tegen Tennis Channel: "Ik zei tegen hem: 'Als je zo met me gaat flirten, zul je toch echt een betere service moeten hebben.' Sommige mensen denken dat het om lengte gaat, anderen denken dat het om persoonlijkheid gaat, maar eigenlijk draait het om big forehands en services."

😂😂 how can I unfollow you when I never followed you😂@TennisChannel how can you let someone say BS like this on tv

You followed me

You asked me for mixed dubs

And I’ve never even followed you😂

You ready to say anything so people talks about you

You should learn how to love… https://t.co/plDXqd1wzQ — Corentin Moutet (@moutet99) March 22, 2026

Moutet verweet het tv-kanaal dat ze het hadden uitgezonden, gezien de Amerikaanse volgens hem onzin had gebezigd. "‘Hoe kan ik je ontvolgen als ik je nooit gevolgd heb?", schreef hij op X. "Ik heb je nooit gevolgd. Je bent bereid om alles te zeggen zodat mensen maar over je praten. Je zou moeten leren van jezelf te houden zodat je geen domme dingen hoeft te doen om aandacht te krijgen."

Marat Safin

Het tafereel doet denken aan een beroemde pants drop van ex-toptennisser Marat Safin. De Rus deed dat op Roland Garros in 2004, ook tegen een Spaanse speler: Felix Mantilla. Een verschil is dat Safin juist het punt had gewonnen.

This point between Marat Safin and Felix Mantilla resulted in the most iconic unsportsmanlike conduct code violation of the century



