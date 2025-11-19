Het absolute toetje van het tennisseizoen zijn de Davis Cup Finals. Dinsdag troffen de Fransen België in de kwartfinale. Toptennisser Corentin Moutet zorgde voor een opmerkelijk moment, wat grote gevolgen had voor zijn land.

Frankrijk trapte de Davis Cup Finals in het Italiaanse Bologna af met hun kwartfinale tegen de Belgen. De eerste onderlinge wedstrijd ging tussen Moutet (nummer 35 van de wereldranglijst) en Raphael Collignon (nummer 74 van de wereldranglijst).

Bizarre actie

De partij begon nog vlekkeloos voor de 26-jarige Moutet. Hij won de eerste set met 6-2. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts voor de Fransman. Aan het einde van de tweede set deed Moutet een bizarre actie die grote consequenties bleek te hebben.

Zo stond in die tweede set Collignon voor met 6-5 terwijl Moutet aan het serveren was. Bij een stand van 15-15 had de nummer 35 van de wereld een vrije kans op een smash, maar besloot in plaats daarvan een trickshot onder zijn been te doen. Dit mislukte faliekant, waardoor hij het punt verloor. Deze bizarre actie leidde tot veel verbazing uit het publiek. Uiteindelijk verloor Moutet deze game, waardoor de tweede set naar zijn Belgische tegenstander ging.

Corentin Moutet attempted this completely unnecessary trick shot while up 6-2 5-6, 15-15 on Raphael Collignon of Belgium, leading to France, not just himself, losing the set and the match, and now being at risk of elimination in the Davis Cup Finals.



No words. pic.twitter.com/pnwyTgShKq — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 18, 2025

Van kwaad tot erger

Van overmaat tot ramp verloor Moutet de derde en beslissende set ook met 7-5, waardoor België het eerste punt in de wacht wist te slepen. Later op de avond ging de tweede onderlinge confrontatie tussen de Fransman Arthur Rinderknech (nummer 29 van de wereldranglijst) en de Belg Zizou Bergs (nummer 43 van de wereldranglijst). De domme actie van Moutet had fatale gevolgen, want zijn landgenoot ging er met 2-0 in sets van af. Hierdoor bleek een beslissende derde dubbelpartij overbodig en plaatste België zich voor de halve finales.

Na zijn verloren partij werd Moutet gevraagd naar zijn opmerkelijke actie. Tegen de media van de Davis Cup antwoordde hij kort en resoluut. "Ik heb dit in mijn carrière al vaak gedaan. Als het werkt, zeggen ze dat ik een genie ben, nu zeggen ze dat ik een clown ben. Zo voel ik me nu."

Davis Cup Finals

De andere kwartfinales van de Davis Cup gaan tussen Italië en Oostenrijk, Spanje en Tsjechië en tot slot Argentinië en Duitsland. Toptennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz komen niet in actie in Bologna. Zij laten het landentoernooi links liggen.