Carlos Alcaraz heeft noodgedwongen een punt achter zijn tennisjaar moeten zetten. De Spanjaard zou deze week met zijn land meedoen aan de Davis Cup Finals, maar is niet fit genoeg om te spelen. Alcaraz liep afgelopen weekend een blessure op in de eindstrijd van de ATP Finals tegen Jannik Sinner.

Alcaraz sluit het jaar af op de eerste plek van de wereldranglijst, maar zijn rivaal Sinner deelde zondag nog wel even een tik uit. In de finale van het eindejaarstoernooi was de Italiaan in twee sets te sterk voor de Spanjaard, die hoopte de ATP Finals voor de eerste keer te winnen. Alcaraz liep tijdens de partij een blessure op en moest daar zelfs aan behandeld worden.

De 22-jarige toptennisser kreeg een flink verband om zijn rechterbovenbeen, maar speelde wedstrijd toch uit. Er blijkt echter weldegelijk iets aan dehand met Alcaraz, want hij moet Spanje nu noodgedwongen in de steek laten.

"Het spijt me enorm dat ik moet melden dat ik niet voor Spanje kan spelen in de Davis Cup", schrijft de zesvoudig grandslamkampioen op X. "Ik heb een zwelling in mijn rechterhamstring en het medisch advies is dat ik beter niet mee kan doen. Ik heb altijd gezegd dat spelen voor Spanje het mooiste is water is en ik keek er enorm naar uit om te vechten voor de Davis Cup. Ik ga met pijn in het hart naar huis."

Aderlating voor Spanje

Voor Spanje is het een flinke aderlating, want door de afmelding van Alcaraz is nu Jaume Munar de kopman. Hij is de nummer 36 van de wereld. De andere teamleden zijn Pablo Carreño Busta, Pedro Martinez en Marcel Granollers. Zij spelen donderdag in de kwartfinale tegen Tsjechië. Dat land heeft met Jakub Mensik, Jiri Lehecka en Tomas Machac drie spelers die hoger op de ranking staan dan Munar.

Spanje heeft zelf met Alejandro Davidovich Fokina ook nog een speler die hoger staat dan Munar, maar de nummer 14 werd niet geselecteerd door captain David Ferrer. Daar was Davidovich Fokina woedend over.

Onthoofde Davis Cup Finals

Het finaletoernooi met acht landen heeft daardoor slechts één speler uit de top 10 van de wereldranglijst. Alexander Zverev (derde) doet mee namens Duitsland. Titelverdediger Italië moet het in eigen land doen zonder kopman Sinner. Hij bezorgde zijn land de afgelopen twee jaar de titel, maar besloot deze keer het toernooi over te slaan. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.