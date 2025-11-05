Toptennisser Jannik Sinner heeft de woede van de Italianen op de hals gehaald. Hij besloot onlangs om niet deel te nemen aan de Davis Cup en daar waren de fans in zijn thuisland niet blij mee. De nummer één van de wereld verdedigt zich nu tegenover hen.

Sinner kreeg een stortvloed aan kritiek over zich heen na zijn besluit om het nationale teamtoernooi over te slaan. Sommigen vielen hem zelfs aan vanwege zijn geboorteplaats in de grensregio met Oostenrijk. Hij reageerde daarom in een openhartig interview.

"Ik ben trots dat ik Italiaan ben en het maakt me blij dat ik in dit land ben geboren, en niet in Oostenrijk of waar dan ook", zei hij over zijn afkomst. "Dit zeg ik in alle eerlijkheid; dit land verdient zelfs meer dan wat ik doe. We hebben een tennisinfrastructuur, kwalitatieve coaches, geweldige spelers en een zeer sterke competitieve mentaliteit. We moeten verenigd blijven, elkaar waarderen en trots zijn deel uit te maken van een gezamenlijk project zoals Italië," verklaarde Sinner tegenover het Italiaanse Sky Sport.

Druk

De nummer één van de wereld probeerde ookuit te leggen dat hij veel druk ervaart richting het eind van het jaar. De 24-jarige licht toe hoeveel een langere pauze tussen de seizoenen voor hem zou betekenen. "Als het seizoen voorbij is, heb je tijd nodig om te herstellen van de opgebouwde druk, de emoties die je hebt ervaren en de grote fysieke en mentale inspanning."

"Het kost tijd om te herstellen en weer in vorm te komen. Als je een extra week voorbereiding kunt hebben, heb je ook een extra week rust en kom je veel gemotiveerder, energieker en met meer zin om weer te tennissen aan de voorbereiding", zegt hij over zijn besluit om de Davis Cup over te slaan.

"Ik speel bijna elke dag van mijn leven tennis, en er zijn momenten dat ik er geen zin in heb; als ik mijn rust eerder kan nemen en eerder kan beginnen met de voorbereiding, kan ik geleidelijk aan de voorbereiding beginnen, wat van vitaal belang is om blessures te voorkomen. Ik twijfel er niet aan dat ik dit jaar de juiste beslissing heb genomen." vervolgde hij.

Titelhouder

Sinner benadrukte ook dat het feit dat Italië de vorige twee edities van de competitie won, een belangrijke invloed had. "Het winnen van de Davis Cup was de afgelopen jaren mijn prioriteit. In 2023 beloofde ik Berrettini, die dat jaar niet kon spelen, dat we de volgende editie samen zouden winnen. Ik heb niet deelgenomen in Parijs om frisser aan de Davis Cup te beginnen, en we hebben ons doel bereikt. Op het moment dat we de trofee omhoog hielden, wist ik dat ik dit jaar niet zou spelen", benadrukte Jannik duidelijk. De Italiaan heeft nu alleen nog de ATP Finals in Turijn te gaan dit seizoen.