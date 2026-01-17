Toptennisser Alexander Zverev dook onlangs op met een bekende influencer. Al snel werd er gespeculeerd over een romance tussen de twee en dat frustreert de Duitser. Hij spreekt zich daarom openhartig uit over de verhalen.

Zverev werd in Sydney, in de voorbereiding op de Australian Open, door de paparazzi op de gevoelige plaat vastgelegd met influencer Caro Daur. Daarmee ging het Duitse medium Bild aan de haal. 'O jee, wat doen zij samen?', kopt de grootste krant van onze oosterburen. 'Deze foto's zijn een echte blikvanger! Ze lijken erg close met elkaar. Zverevs vriendin Sophia Thomalla (36) is niet op de foto's te zien.'

Het bleek echter te gaan om een onschuldige ontmoeting. Thomalla bleek bovendien een goede reden te hebben waarom ze niet in Australië was: zij moest in Duitsland zorgen voor de hond die ze in oktober adopteren.

'Helemaal niet grappig'

Zverev is dan ook niet te spreken over de speculatie in de media. Op de persconferentie voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar spreekt hij de aanwezige journalisten streng toe. "Ik vind dit helemaal niet grappig", zegt hij gefrustreerd. "Ik ben hier om te tennissen. Jullie kunnen je bezig houden met al die onzin."

"Ik wil me focussen op feiten, geen geruchten. Het is irritant als mensen dingen verzinnen", vervolgt de 28-jarige. "Journalisten hebben vaak meer macht dan de betrokken mensen. Elk verhaal kan dubbelzinning worden geschreven. Dat vind ik soms wel vervelend."

Hij richt zich vervolgens specifiek tot de aanwezige media. "Ik heb een goede relatie met jullie allemaal. Maar ik maak me zorgen over het grote plaatje."

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.