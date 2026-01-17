Vorig jaar verliep rommelig voor de Haarlemse toptennisser Tallon Griekspoor. Hij versleet diverse trainers, kreeg een relatie met een Russische collega en ontving kritiek van een Haagse minister. Hij blikt aan de vooravond van de Australian Open achter- en vooruit.

Griekspoor start dinsdag zijn Australian Open tegen de Amerikaan Ethan Quinn. De vorige twee ontmoetingen gingen naar de Nederlander, die nog geen enkele partij won in 2026.

In de eerste maanden van 2025 bloeide zijn romance met Anastasia Potapova op. Inmiddels hebben ze diverse vakanties en tripjes met elkaar ondernomen. Ook waren ze beiden eind vorig jaar present bij een omstreden toernooi in Rusland. Griekspoor werd vanwege zijn band met de Russische tennisster uitgenodigd in St. Petersburg.

Anastasia Potapova

In gesprek met Nu.nl krijgt Griekspoor de vraag of Potapova als een soort trainer voor hem kan dienen, nu hij in 2025 liefst drie trainers de laan uitstuurde. Maar het blijkt andersom te zijn: "Ik ben meer een coach voor haar dan zij voor mij. Ook Anastasia heeft een team om zich heen en soms moet ik op mijn tong bijten. Wij moeten het vooral privé houden samen."

Voor de Noord-Hollander zal het lastig zijn om zijn woorden in te slikken. Elders in het vraaggesprek zegt hij namelijk dit over zichzelf: "Ik ben een emotioneel mens."

Rusland

Griekspoor vindt het oneerlijk om Russische tennissers te straffen voor daden die de Russische regering begaat. Daarom is hij tegenstander van zaken als uitsluiting of niet onder de vlag van je vaderland mogen deelnemen.

Hij zegt: "Ze worden afgerekend op iets dat van bovenaf is bepaald. En nee, wat in Rusland gebeurt, is niet oké. Die jongens staan er echt niet achter. Maar ze hebben familie in Rusland, ze kunnen niet alles zeggen. Ik vind het terecht dat meerdere sportbonden de Russische vlag teruggeven."

Oostenrijk

Dat Potapova sinds vorig jaar niet meer uitkomt namens Rusland, maar namens Oostenrijk, moet volgens Griekspoor niet worden gezien als een soort statement tegen de Russische regering.

"Ze speelt nu voor Oostenrijk, puur vanwege het reizen, de visums en de ellende die haar Russische nationaliteit met zich meebracht. Het maakte haar tennisleven zuur om voor Rusland uit te komen", legt hij uit.

