Verdrietig nieuws uit de tenniswereld. Voormalig speler en coach Nikola Pilic is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de Kroatische tennisbond aan persbureau DPA. Pilic zette een aantal mooie prestaties neer als tennisser, maar was later ook belangrijk voor Novak Djokovic. De Serviër omschreef hem zelfs als zijn 'tennisvader'.

Pilic kon zelf ook een aardig balletje slaan. Hij stond in 1973 in de finale van Roland Garros en was op bepaald moment zelfs de nummer 6 van de wereld. Vlak na zijn finaleplaats in Parijs werd Pilic het middelpunt van flink wat ophef in de tenniswereld.

Hij werd door de bond van zijn land geschorst en kon daardoor niet spelen op Wimbledon. De andere tennissers waren het daar niet mee eens en dreigden met een boycot als de schorsing niet opgeheven zou worden. Dat gebeurde niet en dus trok bijna de volledige wereldtop zich terug voor Wimbledon.

Pilic werd na zijn loopbaan een succesvolle coach. Hij boekte grote successen als captain in de Davis Cup met Duitsland en Kroatië. Pilic leidde het Duitse Davis Cup-team in 1988, 1989 en 1993 drie keer naar de titel. Hij had destijds tennissers als Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb en Eric Jelen tot zijn beschikking. Becker reageerde direct op het verdrietige nieuws. 'Een van de beste coaches ter wereld', schreef hij bij een foto met Pilic op zijn Instagram.

Speciale band met Djokovic

Pilic won het landentoernooi ook met Kroatië in 2005 en als adviseur van Servië in 2010. In die laatste rol kreeg hij opnieuw te maken met Djokovic, die hij eerder in zijn carrière ook al had geholpen. Pilic was een mentor voor de Serviër aan het einde van de jaren '90 en aan het begin van deze eeuw. "Hij beinvloedde me op veel verschillende manieren. Niet alleen als coach, maar ook als mens. Hij vocht voor rechten van de spelers en hij stond op tegen onrecht. Hij inspireerde me in elk opzicht. Wat hij bereikte als speler, coach en activist is ongelooflijk", vertelde Djokovic ooit over hem.

Toen de Serviër in 2022 in Belgrado de finale haalde, kwam Pilic de baan op tijdens de prijsuitreiking. Hij gaf Djokovic een warme knuffel en in zijn speech had de 24-voudig grandslamkampioen mooie woorden voor hem over. De Serviër noemde Pilic toen ook zijn 'tennisvader'.