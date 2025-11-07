Novak Djokovic heeft zich naar de finale van het tennistoernooi in zijn nieuwe thuisland geslagen. Vrijdag rekende de Servische voormalig nummer 1 van de wereld af met Yannick Hanfmann in de halve eindstrijd van de ATP Athene: 6-3 6-4.

Djokovic brak de service van de Duitse nummer 117 van de wereldranglijst bij een voorsprong van 3-2 in de eerste set. Hij kwam in de tweede set terug na een achterstand van 1-3. Na afloop greep hij de microfoon en sprak hij zijn nieuwe landgenoten romantisch toe. "Kalispera Athene, sagapo", begon Djokovic zijn betoog. Daarmee vertelde hij het publiek dat hij van ze hield.

"Bedankt voor jullie steun en dat jullie deze geweldige hal weer hebben gevuld. Dit is een fantastische plek voor zo'n toernooi. Eerlijk gezegd is dit mijn derde wedstrijd op het center court, maar elke keer als ik opkom, sta ik versteld. Ik heb in de mooiste en grootste zalen ter wereld gespeeld, maar deze behoort zeker tot de top drie. En jullie maken het ook speciaal", sprak hij lovend.

Op naar eerste finale in Griekenland

"Ik denk dat dit mijn beste tennis van dit toernooi was", ging Djokovic verder. "Ik kijk uit naar de finale. Ik nodig iedereen uit om morgen te komen en de hal te vullen, zodat we kunnen genieten van tennis", sloot hij af.

De Serviër stuit in de finale op de winnaar van de andere halve finale tussen de Amerikaan Sebastian Korda en de Italiaan Lorenzo Musetti, die nog in de race is om een ticket voor de prestigieuze ATP Finals in Turijn.

Djokovic vierde zijn 201e zege in een indoorwedstrijd en kan in de hoofdstad van Griekenland zijn 101e titel winnen. De huidige nummer 5 van de wereld komt dan dichter in de buurt van recordhouder Jimmy Connors, die in zijn loopbaan 109 titels won. Roger Federer bleef steken op 103 gewonnen toernooien.