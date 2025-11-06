Toptennisser Novak Djokovic heeft een boekje open gedaan over zijn veelbesproken verhuizing naar Griekenland. Tijdens het toernooi in Athene sprak hij over het leven van zijn gezin daar en over een belangrijke les die hij leerde door het vaderschap.

Djokovic heeft samen met zijn vrouw Jelena een zoon en een dochter: Stefan (11) en Tara (8). Het gezin verhuisde onlangs naar Athene en daar speelt de nummer vier van de wereld nu ook een ATP 250-toernooi. Het was dan ook een mooi moment om terug te blikken op die stap.

"We gaan als gezin ervaren hoe het leven hier is", zegt Djokovic. "We zijn hier nog geen twee maanden, dus we zullen zien hoe dat gaat. Tot nu toe is het een hele positieve ervaring", vertelde de tennisser aan CNN Greece.

De emigratie van het gezin zorgde voor veel ophef in het geboorteland van Djokovic, Servië. Hij was daar een nationaal icoon, maar sprak zich openlijk uit tegen het beleid van president Aleksandar Vucic. Dat werd hem niet in dank afgenomen in zijn thuisland. Zeker niet toen bekend werd dat de 38-jarige nauwe banden heeft met de president van Griekenland en van plan was om te verhuizen.

Kinderen

In Griekenland krijgen de kinderen van Djokovic les op een Britse privéschool. Zij kunnen deze week ook gaan kijken bij de wedstrijden van hun vader in Athene, die donderdag de kwartfinale speelt tegen Nuno Borges.

Ze zijn een grote steun voor de Serviër. Djokovic spreekt dan ook liefdevol over het vaderschap. "De belangrijkste les als vader is om helemaal aanwezig te zijn en niet te multi-tasken als je met kinderen bent. Zij vragen je volledige aandacht, wat je ook aan het doen bent. Of je nou met ze aan het spelen bent of iets anders doet."

“Je moet altijd in het moment zijn. Ik denk dat kinderen dat ons het meest leren." En dat kan Djokovic ook helpen op de tennisbaan. "Je moet vergevingsgezind zijn, doorgaan en in het nu zijn."