De halve finale van de US Open tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz zorgde vrijdagavond voor sensatie op de tribune. In de tiebreak van de tweede set zorgde een fenomenale actie van de Servische toptennisser voor een staande ovatie in het Arthur Ashe-stadion in New York.

De supporters in New York worden verwend door de twee topspelers. Bij een 2-0 voorsprong voor de Spanjaard in de tiebreak van de tweede set, trakteerden Djokovic en Alcaraz het publiek op een bizarre rally.

Eerst sloeg de ServiË een fantastische dropshot, die Alcaraz op de een of andere manier nog wist te bereiken en terug te slaan naar de helft van Novak. Vervolgens sloeg Nole een lob die de Spanjaard simpelweg onmogelijk kon retourneren.

Het publiek ging daarna compleet uit zijn dak. Ze waren duidelijk op de hand van de nummer zeven van de wereld. Die genoot er zichtbaar van. Hij legde zijn hand aan zijn oor en smulde van het oorverdovende applaus.

We are not worthy. pic.twitter.com/1uOtHA3jqF — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Djokovic kreeg ook steun van een tennisicoon. Niemand minder dan Monica Seles (51) reist af naar New York om de Servische tennismachine aan het werk te zien. Seles, zelf ook geboren in Servië (toen nog onderdeel van Joegoslavië), won negen grandslamtoernooien. Tegen SportKlub vertelde ze: "Ik ben hier om steun te geven aan Novak in zijn pot tegen Carlos Alcaraz. Ik weet dat hij alle energie nodig zal hebben die hij kan krijgen."

Finale

De winnaar van de kraker tussen Djokovic en Alcaraz plaatst zich voor de grote finale van de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen, waar Jannik Sinner of Félix Auger-Aliassime wacht. Zij spelen in de nacht van vijf op zes september (Nederlandse tijd).

De 38-jarige Djokovic won de US Open al vier keer. In totaal wist hij 24 grandslamtitels te bemachtigen.

