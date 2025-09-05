Tennislegende Rafael Nadal (39) komt van het Spaanse eiland Mallorca, maar het is niet het plaatselijke voetbalteam waarvan hij fan is. Nadal is verzot op Real Madrid. Vorig seizoen was een van de minder succesvolle voor de Koninklijke, waardoor Nadal kwetsbaar was voor pesterijen.

In gesprek met The Athletic spreekt Nadal over zijn liefde voor Real Madrid. Hij is hoopvol dat de club dit jaar weer prijzen pakt. "We zijn Real Madrid, waarom niet?", zegt hij vol branie.

Vorig seizoen ging het in de kwartfinale van de Champions League mis tegen Arsenal, dat zowel thuis als uit van de Spaanse gigant won. Daarna plaagde de Schotse oud-tennisser Andy Murray, fan van Arsenal, daar zijn voormalige rivaal mee. "Hij is een eikel", zegt Nadal lachend. Ook krijgt hij de vraag of het mogelijk is dat hij in de toekomst de president wordt van Real Madrid. Hij zegt: "Ik denk van niet, maar misschien wel. Je weet niet wat er in de toekomst gebeurt. Niemand die het weet. Dus we zullen het wel zien."

Mentaliteit

Nadal stond bekend om zijn geweldige mentaliteit. Hij rende achter elke bal aan, hij beet zich vast in elke rally, hij knokte zich terug uit verloren posities. Daardoor ook kijkt hij tevreden terug op zijn loopbaan. "Ik heb mijn mentaliteit tot de limiet uitgeperst tijdens veel momenten. Ik wist daardoor zeges over de streep te trekken."

Als hij dan toch een pijnlijk moment moet aanwijzen, dan is het de periode tussen 2012 en 2016, toen hij vanwege pijn in zijn knieën het lastig maakte om te spelen op het gras van Wimbledon. Hij deed eenmaal niet mee en werd driemaal snel uitgeschakeld. Toch schreef hij het toernooi tweemaal op zijn naam.

Carlos Alcaraz

Inmiddels heeft Spanje alweer een nieuwe vedette in het tennis: Carlos Alcaraz. De nummer 2 van de ATP-ranking speelt vrijdag in de halve finale van het US Open tegen Novak Djokovic. Nadal bewondert zijn jongere landgenoot.

"Het is geweldig om hem te zien spelen. Hij produceert verbluffende slagen, maar net zo goed miskleunen. Dat is menselijk. Hij kan zichzelf verbeteren op tactisch gebied. Soms lijkt het alsof hij voor de lastigste en meest riskante opossing kiest, maar dat is in veel gevallen niet nodig."

