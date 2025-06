Toptennisser Novak Djokovic onthult: 'Op dat punt wilde ik eigenlijk stoppen met tennissen'

Tennislegende Novak Djokovic, recordhouder met 24 Grand Slam-titels, heeft onthuld dat hij bijna stopte met tennissen toen hij er twaalf had. Door zijn vrouw Jelena en zoon Stefan besloot hij toch door te gaan.

Slechts enkele dagen na zijn uitschakeling in de halve finale van Roland Garros gaf toptennisser Novak Djokovic een openhartig interview in het programma "(Ne)uspjeh prvaka" op televisiezender "Arena sport". In het tweede deel van het interview sprak hij uitgebreid over zijn leven.

De Serviër onthulde dat hij begin 2018, met 'slechts' twaalf Grand Slam-titels op zak, serieus overwogen heeft om zijn carrière te beëindigen. "In maart 2018 verloor ik in de eerste ronde van Miami. Toen wilde ik stoppen met tennissen", aldus Djokovic. "We gingen op vakantie naar de Dominicaanse Republiek. Mijn vrouw Jelena was aan het tennissen met onze zoon Stefan. Ik stond erbij te kijken, maar wilde niet te dichtbij komen. Later vroeg ik of ik ook mee mocht doen, maar Jelena zei nee, ze waren nog aan het spelen. Uiteindelijk pakte ik toch een racket, zette een mandje neer en begon op blote voeten, in mijn zwembroek, te serveren."

Grootste comeback ooit

Djokovic stond in die periode op een zeer laag punt qua ranking, maar vocht zich toch terug. "Van rond de twintigste plaats op de wereldranglijst naar nummer één – dat was mijn grootste comeback ooit. Je moet het leven en God een kans geven om de dingen te regelen. Loslaten, en dan krijg je iets terug."

Op dit moment is Djokovic 38 jaar oud en de tennislegende gaf onlangs nog aan dat hij inmiddels wel nadenkt over een pensioen als tennisser. "Dit kan zo maar eens de laatste wedstrijd zijn die ik hier heb gespeeld", vertelde Djokovic na zijn verlies op Roland Garros in de halve finale tegen Jannik Sinner. "Als dit mijn afscheidswedstrijd was op Roland Garros, dan was het een hele mooie als je kijkt naar de sfeer en de reactie van het publiek."