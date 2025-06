'Ik hoop dat het niet waar is!': toptennisser Jannik Sinner schrikt van onthulling Novak Djokovic

Toptennisser Jannik Sinner vocht vrijdagavond een heerlijk duel uit met Novak Djokovic, in de halve finale van Roland Garros. De nummer één van de wereld won in drie sets, maar had daar wel meer dan drie uur voor nodig. Na afloop van de partij schrok hij van woorden die zijn tegenstander even daarvoor sprak.

Djokovic, inmiddels 38, hintte namelijk op zijn tennispensioen. "Misschien was dit mijn laatste wedstrijd hier. Ik weet het niet", zei de 24-voudig grandslamwinnaar op vrijdag. "Daarom ben ik emotioneel. Als dit mijn laatste wedstrijd op Roland Garros was, was het geweldig qua sfeer."

Djokovic heeft niet het gevoel dat dit zijn laatste wedstrijd zou zijn. "Ik weet gewoon niet wat de toekomst brengt. Ik blijf doorgaan, om het zo te zeggen. Maar ik weet niet wat er met mij en mijn lichaam over 12 maanden zal gebeuren."

Sinner geschokt

Kort na zijn overwinning werd Sinner geconfronteerd met de woorden van Djokovic. "O, dat wist ik niet", reageerde de Italiaanse nummer één van de wereld. Ik hoop dat het niet waar is en dat dit niet zal gebeuren. De tennissport heeft Djokovic nodig", verzekerde hij.

"We hebben iemand als hem nodig, anders dan de jonge spelers. Vanuit mijn perspectief is het mooi en geweldig om hem in de kleedkamer te zien met zijn energie. Ik zag hem onlangs trainen, hij is zo precies in alles wat hij doet. Hij is een echt voorbeeld voor ons. Maar als dit toch zijn laatste wedstrijd hier was, ben ik blij dat ik er deel van uitmaakte, deel van de geschiedenis. Hij zei 'misschien', dus je weet het nooit."

Djokovic leermeester voor dankbare Sinner

Sinner heeft naar eigen zeggen veel van Djokovic geleerd. "Ik was erg blij dat ik met hem kon trainen toen ik nog erg jong was. In Monaco hebben we veel getraind. Elke keer als ik een vraag stelde, gaf hij me een eerlijk antwoord. Ik denk dat dat heel mooi is en dat mensen niet echt zien wie hij werkelijk is. Mensen van buitenaf, mensen die hem niet kennen, hebben een ander beeld van hem. Zo is hij niet", benadrukte de Italiaan.

"Hij is een heel aardig persoon. Hij helpt veel in momenten dat je het nodig hebt. Ik heb veel van hem geleerd. Mijn speelstijl is niet hetzelfde, hij is iets anders, maar er zijn veel overeenkomsten. Ik heb veel van zijn wedstrijden bekeken. Het was geweldig om het veld met hem te delen, te zien hoe hij de dingen in een wedstrijd bekijkt, hoe hij werkt en of het lukt of niet. Hij is heel belangrijk voor mij, als speler én als persoon. Ik waardeer zijn mooie woorden echt, want het betekent dat ik vooruitgang boek als speler, en dat is het belangrijkste."

Finale Roland Garros

Zondag speelt Sinner de finale van Roland Garros, tegen titelhouder en nummer twee van de wereld Carlos Alcaraz. Onlangs in Rome verloor de Italiaan in de eindstrijd van de Spanjaard.

Alles over Roland Garros

