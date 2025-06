Van Novak Djokovic tot Naomi Osaka: dit zijn de bestgeklede toptennissers op Roland Garros

Roland Garros 2025 vindt plaats in Parijs, de meest stijlvolle bestemming van de Grand Slams. De concurrentie tussen de merken die de sterren van de WTA- en ATP-tour kleden is net zo fel als de strijd op de baan.

Hoewel giganten als Nike, Adidas, Lacoste en Asics de meeste spelers op Roland Garros kleden, betreden steeds meer modehuizen en kleinere merken de tennis kledingmarkt. Dit zorgt voor een frisse wind in de traditionele tennismode.

Opkomst van 'andere' merken

Designermerken zoals Hugo Boss (Taylor Fritz) en Emporio Armani EA7 (Veronika Kudermetova) hebben uitgebreide tenniscollecties. Coco Gauff is ambassadeur van de samenwerking tussen Miu Miu en New Balance. Tegelijkertijd heeft de groeiende populariteit van "athleisure" - een combinatie van fashion en sport - in de mode-industrie zich uitgebreid naar de tenniswereld.

Merken als Lululemon en FP Movement (een lijn van Free People) bieden tenniskleding die net zo goed op de baan als op de yogamat gedragen kan worden. Minder bekende merken, zoals About Sports, Australian Brand en Bidi Badu, hebben talloze ambassadeurs onder de professionele tennissers. Forbes zet de best geklede spelers in Parijs op een rij:

Mooiste tennisjurken

Naomi Osaka, voormalig toptennisster, vloog er dit jaar al in de eerste ronde uit op Roland Garros. Toch was dit genoeg om haar opvallende, door Japanse bloemen geïnspireerde outfit te showen. Osaka staat erom bekend dat ze ook op de baan een modische indruk maakt.

De Poolse Magdalena Frech speelt in kleding van het Duitse merk Bidi Badu. Haar jurk voor Roland Garros 2025 combineert casual comfort met een flatterende A-lijn. Het geometrische patroon geeft deze klassieke en elegante jurk een moderne twist. De jurk zou zo, met wat kleine aanpassingen, gedragen kunnen worden naar kantoor, een etentje of zelfs de supermarkt.

i Magdalena Frech en Naomi Osaka. © Getty Images

Beste tweedelige outfits

Qinwen Zheng (Nike) won vorig jaar olympisch goud op de banen van Roland Garros. Dit jaar domineert ze Parijs in haar NikeCourt Slam rok en top. De combinatie is zo harmonieus dat je zou denken dat het een jurk is, maar de geplooide rok is onderdeel van een tweedelige set. De polokraag voegt een vleugje elegantie toe aan het sportieve design. Emma Raducanu droeg hetzelfde model, maar in andere kleuren.

De Canadese tiener Victoria Mboko maakte dit jaar haar grandslamdebuut en haar tweedelige outfit doet denken aan de "Wilson"-jurk – een klassieke plooirok en een sportieve crop-top in felgeel. Vrolijk, jeugdig en perfect voor een meisje met een beugel.

i Victoria Mboko (links) en Qinwen Zheng. © Getty Images

Best geklede mannen in roze

Als je zo lang bent als Reilly Opelka, valt elke kleur van top tot teen op. Als die kleur roze is, is de boodschap duidelijk: zelfvertrouwen. Opelka droeg zelfs een roze tas die perfect bij zijn Fila-outfit paste. Hoewel Hugo Dellien verloor na een epische comeback van Gaël Monfils, maakte de Boliviaan een modieuze indruk in zijn lichtroze outfit van het Italiaanse merk About Sports – helemaal klaar voor de camera. Grigor Dimitrov moest zijn wedstrijd in de eerste ronde opgeven, maar zag er fantastisch uit in zijn roze Lacoste pet en roze-blauwe shirt. Het design symboliseert de verspreiding van het gravel bij een balimpact – hetzelfde shirt werd gedragen door Arthur Fils.

Stijlvol tijdens de warming-up

Sommige spelers wonnen het publiek al voor ze de baan opstapten. Márton Fucsovics droeg een jas met een paisley-print en tennismotieven – een ontwerp van het Australische merk met de kangoeroe als logo. Novak Djokovic, met zijn 38 jaar, heeft alles wat een tennisser zich kan wensen. Zijn stijl op de baan is klassiek en sportief. Zijn warming-upjas ziet er eenvoudig uit, maar in de tinten oranje met een "gravel-spatten"-design laat Djokovic (foto boven) zien waarom hij een eeuwige winnaar is – ook in de mode.

Alles over Roland Garros

