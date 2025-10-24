Novak Djokovic meldde zich af voor het masterstoernooi van Parijs. Dus heeft de Servische toptennisser tijd voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor een uitstapje met een oud-spits van Ajax naar een andere sport.

De 38-jarige Djokovic kwakkelt al een tijdje met zijn fysieke gesteldheid. Op de toernooien onlangs in Azië waren de omstandigheden vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid verre van ideaal. Dus voelde de Serviër zich genoodzaakt om rust te pakken. "Ik heb hier fantastische herinneringen en veel succes gehad door de jaren heen, vooral omdat ik de titel zeven keer heb veroverd. Hopelijk tot volgend jaar. Merci", schreef hij naar zijn fans.

Novak Djokovic zingt en springt met Marko Pantelic

Donderdagavond toog Djokovic daarom met goede vriend Marko Pantelic naar de basketbalwedstrijd van Rode Stel Begrado tegen het Spaanse Saski Baskonia. De naam Pantelic doet menig voetballiefhebber waarschijnlijk wel een belletje rinkelen, hij speelde een jaartje bij Ajax. Djokovic en de oud-spits zaten samen in een box en zongen uitbundig mee met het publiek. Ze zagen hoe Rode Ster de wedstrijd in de EuroLeague met 90-72 won.

From last night @DjokerNole having the time of his life in Belgrade #EuroLeague pic.twitter.com/3BKyUIMZxR — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 24, 2025

Pantelic is in Griekenland bekend van zijn tijd bij Iraklis en Olympiakos, waar hij een bijzondere band opbouwde met de fans van Piraeus. De broederlijke band tussen de 'rood-witten' van Olympiakos en die van Belgrado is algemeen bekend. Toen een nummer van de Grieken gezongen werd, zongen Djokovic en Pantelic ook hartstochtelijk mee. Beelden daarvan gingen viraal op sociale media.

Lof van sterspeler Rode Ster

Ze bereikten ook Jordan Nwora, een van de beste spelers van het team uit Belgrado. Hij aarzelde niet om te reageren op de epische reactie van de Servische tennisser op X. Hij schreef: "Belgrado is anders, vriend, dit is geweldig om te zien." Nwora was goed voor 19 punten, 7 rebounds en 6 assists.