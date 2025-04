Toptennisser Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld door 24-jarige bij eerste optreden in Madrid

Toptennisser Novak Djokovic is ook op het masterstoernooi van Madrid in zijn eerste optreden verslagen. De 37-jarige Serviër, als vierde geplaatst in de Spaanse hoofdstad, verloor in twee sets van de Italiaan Matteo Arnaldi: 6-3 6-4.

Djokovic won het toernooi van Madrid drie keer. De 24-voudig grandslamwinnaar verloor eerder deze maand in Monte Carlo na een bye in de eerste ronde zijn eerste partij op gravel van dit jaar van Alejandro Tabilo uit Chili. Op het toernooi van Indian Wells werd de Servische tennisser in de tweede ronde uitgeschakeld door Botic van de Zandschulp.

De 24-jarige Arnaldi zorgde voor een grote verrassing met zijn zege op Djokovic. Hij is de nummer 44 van de wereldranglijst. Djokovic staat vijfde. De Italiaan won direct de eerste opslagbeurt van zijn tegenstander, maar liet hem ook weer terugkomen met een break. Door een tweede break kwam Arnaldi op 5-3 en kon de set daarna uitserveren.

In de tweede set had de Italiaan aan één break op 3-3 genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Djokovic kwam nog op 0-40 op de opslagbeurt van de Italiaan meteen daarna, maar die hield stand en sloeg op 5-4 op zijn tweede matchpoint toe.

Niet in vorm

Voorafgaand aan het toernooi in Madrid liet Djokovic al weten dat hij niet vol voor de winst ging . "Mijn prioriteit ligt bij Roland Garros en Wimbledon. Daar wil ik pieken. Op dit moment is mijn vorm nog niet waar Andy (zijn coach red.) en ik hem willen hebben. Als ik hier het gewenste niveau kan bereiken, zou dat fantastisch zijn. Ik heb geen torenhoge verwachtingen en hoop simpelweg de eerste horde te nemen. Van daaruit kan het alleen maar beter gaan."

Woede

Maar die eerste partij heeft hij dus ook niet kunnen winnen. Hij zal hard moeten werken om zijn niveau terug te vinden, maar de trainingen verliepen de afgelopen tijd niet altijd soepel.

De serviër verloor tijdens een oefenpartij zijn zelfbeheersing en liet zich op ongekende wijze gaan toen hij hoorde dat hij Arnaldi zou treffen. "F*ck you tennis. Dat is de ineenstorting van het systeem. Totale ineenstorting van het systeem", riep hij woest, vlak voordat hij zijn racket op de grond smeet.