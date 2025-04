Omstreden toptennisser Novak Djokovic baart opzien met vreemde uitspraak: 'Ik hoop daarop'

Novak Djokovic is in Madrid voor het Masters-toernooi, dat hij al drie keer op zijn naam schreef. De Serviër hoopt hier zijn vorm weer terug te vinden. Het loopt echter nog niet op rolletjes. Eerder deze week ging de toptennisser door het lint, en nu heeft hij een opvallende uitspraak gedaan.

Djokovic begint zijn avontuur in Madrid tegen Mateo Arnaldi. De wedstrijd start morgen rond 15:30 uur. Voorafgaand aan het duel sprak de recordhouder Grand Slam-titels met Sky Sports over de aankomende uitdagingen. In dat gesprek deed de Servische toptennisser een opvallende uitspraak.

"Mijn prioriteit ligt bij Roland Garros en Wimbledon. Daar wil ik pieken. Op dit moment is mijn vorm nog niet waar Andy (zijn coach red.) en ik hem willen hebben. Als ik hier het gewenste niveau kan bereiken, zou dat fantastisch zijn. Ik heb geen torenhoge verwachtingen en hoop simpelweg de eerste horde te nemen. Van daaruit kan het alleen maar beter gaan", aldus Djokovic, die niet vol voor de winst lijkt te gaan.

Rafael Nadal daagt oude rivalen Roger Federer en Novak Djokovic uit: 'Hier ben ik veel beter in' Rafael Nadal zette afgelopen jaar een punt achter zijn indrukwekkende tennisloopbaan. De Spanjaard heeft geen spijt van die keuze, maar lijkt de duels met zijn oude rivalen Roger Federer en Novak Djokovic toch wel te missen. Nadal daagt de twee tennisiconen namelijk uit voor een nieuwe clash.

Geen makkelijke opgave

Het is voor Andy Murray geen makkelijke opgave om zijn voormalige rivaal te coachen, maar samen zoeken ze naar de juiste balans. "Onze prioriteit is om elke training met de juiste instelling te benaderen. Maar er zijn dagen dat ik ontzettend gedreven ben en dagen dat de motivatie wat minder is. Andy moet daar als coach mee omgaan en dat is niet altijd even makkelijk", aldus de Serviër.

Novak Djokovic gaat uit zijn plaat: bijzondere beelden van toptennisser gaan het hele internet over Novak Djokovic was aanwezig bij de overwinning van Real Madrid op Athletic Bilbao in het Estadio Santiago Bernabéu. De Koninklijke sleepte in de slotfase de winst binnen dankzij een fantastische goal van Federico Valverde, een moment waar ook de Servische tennisser ontzettend van genoot.

Complete chaos

Eerder deze week kwam Djokovic ook al opvallend in het nieuws. Een trainingssessie op het Matua Madrid Open eindigde in een complete chaos. De serviër verloor tijdens een oefenpartij zijn zelfbeheersing en liet zich op ongekende wijze gaan. Dit zorgde voor een flinke opschudding.

Toptennisser Novak Djokovic ontploft tijdens training en scheldt er op los Een trainingssessie op het Mutua Madrid Open eindigde onverwacht in complete chaos. Novak Djokovic verloor tijdens een oefenpartij zijn zelfbeheersing en liet zich op ongekende wijze gaan. Zijn uitbarsting verraste omstanders én zorgde voor opschudding op sociale media.

De aanleiding? Toen Djokovic hoorde dat hij het in zijn openingsronde moest opnemen tegen Matteo Arnaldi, sloeg de stemming om. Tijdens een oefenpartij met Arthur Fils sloegen de stoppen door. "Fck you, fck you sport en f*ck you tennis. Dat is de ineenstorting van het systeem. Totale ineenstorting van het systeem", riep hij woest, vlak voordat hij zijn racket op de grond smeet.

🇷🇸 « Fuck le sport, le tennis et tout le reste »



Djokovic à l’entraînement



C’est bon il va prendre son 100e titre pic.twitter.com/MctXJfmUBO — TennisTemple (@tennistemple) April 24, 2025

De beelden van het incident gingen massaal rond op sociale media. Fans en experts reageerden geschokt op de uitbarsting van een speler die normaal gesproken bekendstaat om zijn mentale kracht en kalme uitstraling, zelfs onder druk.

Mindere fase

Djokovic heeft betere tijden gekend in zijn tenniscarrière. Zo werd hij bij zijn laatste toernooi in Monte Carlo onverwachts vroeg uitgeschakeld. Hij was in Monaco op jacht naar zijn honderdste carrièretitel, maar werd in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door Alejandro Tabilo met 3-6, 4-6.