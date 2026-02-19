Thibaut Courtois heeft zich ingekocht bij de voetbalclub Le Mans. Daardoor wordt het indrukwekkende lijstje aandeelhouders van de Franse tweedeklasser nog iets langer.

Het Braziliaanse investeringsfonds Outfield, dat afgelopen zomer al instapte, is nu meerderheidsaandeelhouder. Courtois heeft zich via zijn investeringsmaatschappij NxtPlay in het project ingekocht.

Daarmee wordt Courtois een minderheidsaandeelhouder in een van de opvallende clubs in het Franse voetbal. Afgelopen zomer maakte Le Mans al bekend dat Outfield, een Braziliaans fonds gespecialiseerd in sportinvesteringen, een minderheidsbelang had verworven. En de lijst met bekende aandeelhouders is ronduit indrukwekkend: namen als Novak Djokovic, Felipe Massa en zelfs voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen zijn al aan boord. Felipe Massa zelf nam op 7 februari de aftrap bij de derby tegen Laval, wat zijn betrokkenheid bij de club nog eens extra onderstreepte.

De afgelopen maanden heeft Le Mans een ongekende groei doorgemaakt. Vorig seizoen stond de club in december nog dertiende in de Championnat National (het derde niveau van Frankrijk), maar wist zich knap terug te knokken naar de Ligue 2. Bovendien zette het team een bizarre reeks neer van twintig ongeslagen wedstrijden en bereikte het de achtste finales van de Coupe de France. Momenteel staat Le Mans op de vijfde plek op het tweede niveau van Frankrijk.

