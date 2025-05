Toptennisser oogst lof en ongeloof bij publiek van tegenstander op Roland Garros na geweldig punt

Deense toptennisser Holger Rune heeft op Roland Garros een punt gemaakt op een manier die zelden voorkomt. De Deen reageerde in de derde ronde uitstekend op een dropshot gespeeld door Quentin Halys.

"Eén die we terug gaan zien in de top 5 van mooiste punten van vandaag," reageerde de commentator van Eurosport na het geweldige punt van de Deen, terwijl het publiek uit zijn dak ging. De Deen reageerde alert op het dropshot waarmee Halys de rally opende. Hij plaatste zelf ook een subtiele bal terug, die net over het net rolde.

De bal stuiterde nauwelijks, waardoor het knap was dat Halys er nog iets mee kon. Hij antwoordde met een messcherpe slag, waarop Rune richting de tramrails moest sprinten. De Deen wist de bal, duidelijk tegen de verwachting van Halys in, nog net met zijn racket te raken en hard over het net te slaan.

Holger Rune med vanvittigt hurtige fødder!



Se opgøret mod Halys lige nu på 6'eren og Max. pic.twitter.com/ZhmtV9xe45 — Eurosport Danmark (@eurosportdk) May 30, 2025

Hoewel Halys een Fransman is, en dus min of meer een 'thuiswedstrijd' speelde, kon het publiek niet anders dan hard applaudisseren voor de actie van de nummer 10 van de wereld. Halys staat op nummer 52 in de ATP-ranglijst.

Rune lijkt geen problemen te hebben met wedstrijden tegen een tennisser die in zijn eigen land speelt. Een maand geleden wist de Deen nog te winnen van de huidige nummer 1 van de wereld: Spanjaard Carlos Alcaraz. Mede gehinderd door een beenblessure, verloor Alcaraz in de finale het prestigieuze tennistoernooi in Barcelona van Rune: 7-6 (8-6), 6-2.

