Toptennisser Holger Rune hield eind oktober een horrorblessure over aan een duel in het ATP-toernooi van Stockholm. De Deen werd getroffen door een zware achillespeesblessure en moest meteen onder het mes, waardoor zijn seizoen vroegtijdig ten einde kwam. In een openhartig interview reageerde de 22-jarige Rune voor het eerst op de tragedie. "Het voelde alsof er iemand tegen me aan schopte, maar ik stond alleen."

In tranen verliet Rune de baan tijdens zijn partij in de halve finale van de Stockholm Open tegen de Fransman Ugo Humbert. Door de horrorblessure aan zijn achillespees ging de nummer vijftien van de wereldranglijst een lang revalidatieproces in.

'Het voelde alsof er iemand tegen me aan schopte'

In een openhartig interview met tennismedium Hard Court vertelde Rune voor het eerst uitgebreid over hoe het met hem gaat. Hij blikte ook terug op het moment waar zijn seizoen in duigen viel. Volgens hem kwam zijn horrorblessure uit het niets. "Het voelde alsof er iemand tegen me aan schopte, maar ik stond alleen'', aldus Rune. "In een seconde besef je dat je seizoen voorbij is."

Wat volgde was een ingrijpende operatie en een lang revalidatieproces, waar Rune op zijn Instagram veel updates over gaf. Eerder dit seizoen maakte Rune nog indruk door zijn finaleplaats bij de ATP Masters van Indian Wells en door zijn gewonnen finale van het ATP-toernooi van Barcelona tegen Carlos Alcaraz. De seizoenen hiervoor waren nog beter voor Rune, in 2023 stond hij zelfs een tijdje op de vierde plek van de wereldranglijst.

'Misschien is dit precies wat ik nodig had'

Rune benoemt dan ook dat zijn zware blessure een mooie realitycheck is. "Misschien is dit precies wat ik nodig had om mijn talent echt serieus te nemen. Ik heb altijd hard gewerkt, maar misschien niet altijd op de juiste manier", zo onthult hij. Door zijn revalidatie wordt Rune genoodzaakt om anders tegen zijn dagelijkse routine aan te kijken. "Nu word ik gedwongen om alles opnieuw te bekijken: mijn lichaam, mijn schema, mijn mentaliteit."

'Ik wil dat dit moment later voelt als een keerpunt'

Door zijn horrorblessure is de kans groot dat Rune ook het begin van het nieuwe tennisseizoen moet gaan missen. Toch wil de Deen daar niet al te veel mee bezig zijn. "Ik kan hier verbitterd van worden, maar dat gaat me niet helpen. Ik wil dat dit moment later voelt als een keerpunt, niet als het begin van een neerwaartse spiraal."

Rune verheugt zich erop om weer in actie te komen op de baan. "Wat ik nu weet, is dat ik alles moet doen om sterker terug te komen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik een hele carrière voor me heb." De Australian Open, de eerste grote krachtmeting van het nieuwe tennisjaar, begint op 12 januari en komt voor Rune hoogstwaarschijnlijk te vroeg.