Andre Agassi is van plan alles na te laten aan zijn vrouw Steffi Graf als hij komt te overlijden. Toch is een deel van de inkomsten van de Amerikaanse toptennisser verdampt, nu hij de handen ineen heeft geslagen met Maarten Paes, de Nederlandse keeper die voor het Indonesische elftal uitkomt.

Agassi werd groot als tennisser, maar is inmiddels helemaal verknocht geraakt aan pickeball. Die sport is met name in de Verenigde Staten populair en wordt gespeeld op een kleiner veld, met paddles (een soort racket) en geperforeerde plastic ball. Nu heeft Agassi geld geïnvesteerd in Ballers, dat van plan is om een sociale multisportlocatie te openen in Philadelphia.

Naast pickeball zal in de hal ook padel en squash kunnen worden gespeeld. Ook komt er een golf oefenterrein met echte zandvangbakken en een groot kunstgrasveld waar de leden kunnen voetballen. "Dit zijn allemaal sociale sporten", vertelt medeoprichter David Gutstadt van Fast Company. "Ze zijn cool, relevant, verheven, maar vooral sociaal."

Bekende namen investeren

Agassi is niet de enige bekende naam die investeert in Ballers. Met hem doen onder anderen tennissters Sloane Stephens en Kim Clijsters, NBA-ster Tyrese Maxey van Philadelphia 76ers en Maarten Paes dat. De in Nederland geboren doelman komt uit voor FC Dallas in de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS).

In Philadelphia opent later in juli de eerste locatie. Ballers is daarnaast van plan om in de rest van 2025 en volgend jaar uit te breiden naar onder andere Boston, Los Angeles en Miami.

Dromen komen uit

Voor de eigenaren van Fast Company "komt een droom uit". Agassi was de "duidelijke eerste keuze" om de Ballers te vertegenwoordigen, zegt Amanda Potter, omdat hij een verschuiving in de mode en cultuur van racketsporten vertegenwoordigt. "Andre Agassi kwam in een sport terecht die behoorlijk formeel en correct was – je weet wel, witte boorden en Wimbledon-mentaliteit", zegt Potter. "Hij kwam binnen met een attitude en schudde de boel op. En dat is wat we voor de Ballers willen."

Agassi tenniste tot 2006 en sloeg acht grandslamtitels en olympisch goud binnen. Na zijn actieve carrière stortte hij zich op pickeball, dat de afgelopen drie jaar met 311 procent is toegenomen volgens gegevens van de Sports and Fitness Industry Association (SFIA). Hij speelt samen met een veel jongere partner: