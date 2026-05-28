Frances Tiafoe mag zich gelukkig prijzen, hij bereikte donderdag na een monsterpartij met Hubert Hurkacz de derde ronde van Roland Garros. In alle feestvreugde raakte de Amerikaanse toptennisser iets heel belangrijks kwijt. Dat wil hij graag terug, dus smeekt hij op Instagram: "Mag ik het alsjeblieft terug?"

Tiafoe en Hurkacz stonden op het heetst van de dag op de baan in Parijs. De hitte kostte topfavoriet Jannik Sinner al de kop en ook de Amerikaan en Pool moesten tot het gaatje gaan. Het werd een ware thriller van vijf sets waarin het verschil behoorlijk klein was. Tiafoe trok uiteindelijk na 4 uur en 43 minuten aan het langste eind: 6-7 (5), 7-6 (5), 6-4, 6-7 (1) en 6-4. Dat het spannend was, bewijst één statistiek: Tiafoe won 181 punten, zijn tegenstander 180.

Francis Tiafoe raakt racket kwijt

Dus was het niet gek dat de euforie groot was na afloop bij de nummer 15 van de plaatsingslijst. Na het winnende punt dook Tiafoe in één beweging naar het uitzinnige publiek, waar hij het feestje vierde met de uitzinnige fans. Daarbij raakte hij zijn racket kwijt, al had hij dat in eerste instantie nauwelijks in de gaten. Eerst gaf de Amerikaan de Pool Hurkacz sportief een handje, daarna volgde een oerkreet en strok hij zijn shirt uit.

Tiafoe beats Hurkacz in 4 hours and 43 minutes — Roland-Garros, May 28, 2026

Nadat de adrenaline wat was gezakt, kreeg Tiafoe in de gaten dat zijn racket er niet meer was. Die was in het enorme clubje supporters blijven hangen met wie hij stond te springen. Dus schreef hij op Instagram: "Wat een fantastische sfeer op baan 14 vandaag! Maar ik moet wel even iets zeggen tegen de fan die mijn racket meenam toen ik aan het vieren was: mag ik hem alsjeblieft terug? Ik geef je in ieder geval twee kaartjes voor mijn volgende wedstrijd."

In de derde ronde speelt Tiafoe tegen Jaime Faria uit Portugal. Die wedstrijd is op 30 mei, dus de vinder heeft nog even de tijd om het racket af te geven aan de Amerikaan.

Amerikaanse tegenvallers

Tiafoe zit nog met een handvol Amerikanen in het toernooi. Opvallend genoeg verloor Taylor Fritz al in de eerste ronde. Daar kwam landgenoot Ben Shelton in ronde 2 bij. De als vijfde geplaatste Amerikaan ging ten onder tegen de Belg Raphaël Collignon.

Shelton kwam vorig jaar tot de vierde ronde op het gravel in Parijs, maar trof in de Belgische nummer 62 van de wereldranglijst een tegenstander die zijn kansen greep. In alle drie de sets had hij aan een break genoeg voor setwinst. De 24-jarige Belg, die voor het eerst op het hoofdtoernooi van Roland Garros actief is, sloeg op de weinige breakpoints toe en gaf er zelf niet een weg. Na iets meer dan 2 uur benutte hij zijn eerste matchpoint.

