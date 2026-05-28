Jannik Sinner leidde met 2-0 in sets en 5-1 in de derde set en leek op weg om de wedstrijd eenvoudig uit te serveren, totdat fysieke problemen hem parten speelden en tegenstander Juan Manuel Cerundolo de partij volledig omdraaide. De sensationele instorting van de titelfavoriet zorgde voor grote verbazing in Parijs, en nu komt de nummer één van de wereld met een opvallende verklaring.

Sinner had de eerste twee sets overtuigend gewonnen met 6-3 en 6-2 en leek op weg naar een eenvoudige overwinning. Maar bij een 5-1 voorsprong in de derde set veranderde alles. De Italiaan verliet de baan voor medische hulp terwijl zijn bloeddruk werd gemeten. Cerundolo profiteerde en won vijftien punten op rij. Sinner keerde terug met ijszakken, maar bleef strompelen over de baan.

De derde set ging alsnog verloren, waarna het vierde en vijfde bedrijf overtuigend naar de Argentijn gingen. Daarmee is Roland Garros na de vroege afmelding van titelhouder Carlos Alcaraz - die zich voor het toernooi al terugtrok met een polsblessure - ook zijn andere wereldtopper kwijt.

Hitte niet het probleem

De Italiaan vertelde op de persconferentie dat hij zich al voor de wedstrijd niet goed voelde. "Ik voelde me vanochtend bij het wakker worden al niet lekker en probeerde de rally's zo kort mogelijk te houden", aldus de teleurgestelde nummer één van de wereld. In de eerste twee sets leek daar niets van te merken, maar halverwege de derde set sloeg de vermoeidheid genadeloos toe.

Opvallend is dat Sinner de schuld nadrukkelijk niet bij de hitte legt, terwijl hij in het verleden meermaals kampte met problemen in warme omstandigheden. Vorig jaar moest hij in Shanghai opgeven tegen Tallon Griekspoor, en op de Australian Open eerder dit jaar redde alleen het hitteprotocol hem. "Het was warm, maar niet extreem warm. Het lag echt niet aan de hitte, niet aan het weer. Het lag gewoon aan mij vandaag", aldus Sinner.

'Ik herinner me niet wanneer ik me zo zwak heb gevoeld'

Sinner beschreef hoe zijn lichaam het volledig liet afweten. "Ik had weinig energie. Ik kon echt geen energie meer vinden. Ik herinner me niet wanneer ik me zo zwak heb gevoeld", vertelt hij. In de vierde set liet hij het er wat bij hangen in de hoop energie te sparen voor de vijfde, maar dat plan mislukte volledig. Cerundolo won het vierde en vijfde bedrijf met 6-1 en 6-1.

Ook winnaar Cerundolo reageerde opvallend bescheiden. De Argentijnse nummer 56 van de wereld besefte dat hij profiteerde van de problemen van zijn tegenstander. "Het is zwaar voor hem. Ik had het geluk aan mijn kant", zei hij eerlijk. "Ik voel me wat slecht voor hem en hoop dat hij snel herstelt."

Blik vooruit

Sinner speelde een indrukwekkende aanloop naar Roland Garros: hij won alle vijf Masters 1000-toernooien van het voorjaar, waaronder drie op rij op klei. Toch weigert hij te zeggen dat zijn volle schema de oorzaak was. "Je weet nooit of het anders zou zijn gegaan als ik Madrid of Rome had overgeslagen. Ik won drie toernooien op rij op gravel. Dat was geweldig." Nu richt hij zijn blik op Wimbledon, waar hij vorig jaar de titel pakte. "Ik heb nu veel tijd om te herstellen en dan weer klaar te zijn."

