De naam Burruchaga doet bij menig sportliefhebber wel een belletje rinkelen, maar dat zal vooral het geval zijn bij voetbalfans. Jorge Burruchaga besliste in 1986 namelijk de WK-finale. Sinds kort duikt de achternaam echter ook in het tennis op, want zijn zoon is een hele verdienstelijke speler. De Argentijn beleefde dinsdag zelfs een primeur op Roland Garros, al moest hij een dag later een teleurstelling verwerken.

In Argentinië zal Burruchaga senior nooit meer kapot kunnen, want hij schonk het land in 1986 de wereldtitel. Diego Armando Maradona was uiteraard de grote ster van dat elftal en het toernooi, maar zonder Burruchaga had hij misschien wel nooit de kroon op zijn werk bij het Argentijnse team kunnen zetten.

In de finale tegen West-Duitsland gaf Argentinië in de slotfase namelijk een 2-0 voorsprong uit handen, maar vijf minuten voor tijd besliste het alsnog de wedstrijd. Maradona wist tussen vier Duitsers in alsnog een steekpass te geven en stuurde daarmee Burruchaga weg, die vervolgens de winnende goal maakte door de Duitse goalie te passeren.

Zoon breekt door als tennisser

Burruchaga is inmiddels 63 jaar oud en natuurlijk al flinke tijd gestopt, maar toch is de achternaam niet uit de sportwereld verdwenen. Zoon Roman Andres is namelijk proftennisser en beleeft dit jaar zijn doorbraak. Hij haalde in Houston vorige maand zelfs zijn eerste ATP-finale, maar verloor die nadat hij drie matchpoints liet liggen.

Door de punten die hij daarvoor kreeg, is hij inmiddels echter wel opgeklommen naar plek 68 van de wereldranglijst en daardoor is hij op Roland Garros voor het eerst direct geplaatst voor het hoofdtoernooi in Parijs. Hij deed twee jaar geleden al eens mee aan het hoofdtoernooi in Parijs, maar toen kwam hij daar via drie zeges in de kwalificaties.

Primeur op Roland Garros

Voor Burruchaga ging het in 2024 in de eerste ronde mis en dus wachtte hij nog altijd op zijn eerste zege op een grandslamtoernooi. Die primeur kwam er dinsdag. Daarvoor had hij tegen landgenoot Sebastian Baez, die vier plekjes hoger staat op de wereldranglijst, wel wat hulp nodig.

De 24-jarige Burruchaga verloor hij de eerste set en in de tweede set mocht Baez bij 5-4 voor setwinst serveren om er 2-0 van te maken. De zoon van de voetballegende won echter drie games op rij en trok de stand. Hij won daarna ook set drie en bij een 2-0 voorsprong in de vierde set moest Baez met een knieblessure opgeven.

Burruchaga stond daarmee voor het eerst in zijn loopbaan in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Stunten lukte hem daar overigens niet. Een dag na zijn zege ging hij ten onder tegen Felix Auger-Aliassime. Hij won nog knap de eerste set, maar na een 6-0 nederlaag in set twee was het verzet gebroken. Ook de andere twee sets gingen naar de als vierde geplaatste Canadees en daarmee zit het toernooi er voor Burruchaga er op. Maar hij heeft wel, net als zijn vader, naam gemaakt.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover