Toptennisser Tallon Griekspoor haalt zijn gram bij 'onsportief' Frans publiek: 'Dit gebeurt alleen hier'

De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor lijkt schier onverslaanbaar op de Challenger Tour, het niveau onder de ATP Tour. Vrijdag won hij zijn 32ste wedstrijd op rij, al moest hij daar diep voor gaan. In drie sets versloeg hij thuisspeler Terence Atmane: 7-6 (3), 6-7 (11) 7-5.

Nadat Griekspoor de tweede set via een thriller in de tiebreak verloor, richtte hij zich tot de umpire van dienst. De Nederlander was niet blij met het publiek, dat vooral op de hand van Atmane was. "Dit gebeurt alleen in Frankrijk, met Fransen. Ze schreeuwen iedere keer tijdens de rally's", vertelde een gefrustreerde Griekspoor, die ook wilde dat een fan het terrein werd afgestuurd.

'Eenzame' Tallon Griekspoor begint sterk aan cruciale missie voor Roland Garros Tallon Griekspoor verloor vorige week bij het masterstoernooi in Rome kansloos in de tweede ronde en hoewel dat evenement nog altijd bezig is, stond de Nederlander donderdag alweer op de baan om een partij te spelen. Griekspoor doet mee aan een klein toernooi in Bordeaux en daar kan hij zichzelf een enorme dienst bewijzen voor Roland Garros.

Griekspoor haalt zijn gram

Uiteindelijk was het Griekspoor die als laatst lachte. Nadat hij winnend van de baan af stapte, richtte hij zich tot een groepje in het publiek en maakte hij met zijn hand een praatgebaar. Flink wat boe-geroep volgde, alleen daar zal Griekspoor maling aan hebben. Hij bereikte immers de halve eindstrijd.

Whatever Griekspoor's gesture towards the French crowd was here, you can hear they absolutely hated it

📷: @ATPChallenger pic.twitter.com/ihPi6huwQq — Damian Kust (@damiankust) May 16, 2025

Nederlander heeft punten hard nodig

Griekspoor speelt in Bordeaux om punten bij elkaar te sprokkelen voor de mondiale tennisladder. Na zijn uitschakeling vorige week op het masterstoernooi in Rome, haastte hij zich naar Frankrijk om de Challenger te spelen. Hoewel het toernooi veel minder hoog staat aangeschreven, zijn er in de Franse stad voor de winnaar 175 punten te verdienen. Ter vergelijking: een plekje in de kwartfinales in Rome levert 'slechts' 25 punten meer op.

Griekspoor is dicht bij de finale, zaterdagmiddag neemt hij het op tegen Nikoloz Basilasjvili uit Georgië. Een overwinning brengt de Nederlander een stap dichter bij een geplaatste status op Roland Garros later deze maand.

Op dit moment bezet hij de 35ste plek op de ATP-ranking, terwijl de beste 32 spelers van de wereld een geplaatste status genieten. Een eindzege in Bordeaux brengt Griekspoor precies op de 32ste positie, waardoor hij wereldtoppers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic kan ontlopen.

De Italiaan Flavio Cobolli kan Griekspoor overigens nog in de weg zitten, maar die moet op zijn beurt dan het Challenger-toernooi van Turijn zien te winnen. Mocht het Griekspoor dit weekend niet lukken om bij de eerste 32 te komen dan is hij afhankelijk van eventuele afmeldingen om alsnog een geplaatste status te krijgen.