'Eenzame' Tallon Griekspoor begint sterk aan cruciale missie voor Roland Garros

Tallon Griekspoor verloor vorige week bij het masterstoernooi in Rome kansloos in de tweede ronde en hoewel dat evenement nog altijd bezig is, stond de Nederlander donderdag alweer op de baan om een partij te spelen. Griekspoor doet mee aan een klein toernooi in Bordeaux en daar kan hij zichzelf een enorme dienst bewijzen voor Roland Garros.

Griekspoor won in de Italiaanse hoofdstad vorige week zijn eerste partij nog van de Serviër Miomir Kecmanovic, maar een ronde later ging hij er kansloos vanaf tegen de Fransman Arthur Fils: 6-2, 6-2. De Nederlander sloopte tweemaal zijn racket en dat leverde hem tijdens de partij ook nog een strafpunt op. Griekspoor brak vervolgens met coach Dennis Sporrel en aangezien hij even daarvoor ook al gestopt was met Xavier Malisse moet hij het momenteel alleen uitzoeken.

Sterke start in Bordeaux

De 28-jarige Nederlander besloot om na zijn nederlaag tegen Fils snel af te reizen naar Bordeaux. Daar wordt deze week een Challenger gehouden, een categorie onder de ATP Tour. Aangezien Griekspoor al vroeg in Rome verloor, kon hij toch nog meedoen. Hoewel het toernooi veel minder hoog staat aangeschreven, zijn er in de Franse stad voor de winnaar 175 punten te verdienen. Ter vergelijking: een plekje in de kwartfinales in Rome levert 'slechts' 25 punten meer op.

Griekspoor is als derde geplaatst in Bordeaux en mocht daardoor de eerste ronde overslaan. Hij moest het donderdag opnemen tegen de Brit Billy Harris en won overtuigend van de nummer 105 van de wereld: 6-3, 6-4. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de winnaar van het Franse onderonsje tussen Thierry Atmane en Hugo Gaston.

Groot belang voor Griekspoor

Voor Griekspoor kunnen de punten van groot belang zijn, want hij staat op dit moment op de 35ste positie van de wereldranglijst. De ranking van aanstaande maandag bepaalt welke 32 spelers op Roland Garros geplaatst zullen zijn.

Op dit moment staat de Nederlander daar net buiten en dus loopt hij het risico om bij de loting van volgende week al in de eerste ronde gekoppeld te worden aan een wereldtopper als Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz of Novak Djokovic.

Italiaans gevaar

Griekspoor zou bij een toernooizege naar de 32ste plaats springen en dat zou precies voldoende zijn om geplaatst te zijn. Dat is een wereld van verschil, want de geplaatste spelers ontlopen elkaar in ieder geval tot en met de derde ronde. De 28-jarige Nederlander was vorig jaar als 26ste geplaatst op Roland Garros en haalde toen de derde ronde. Daarin verloor hij van de latere finalist Alexander Zverev na een spannende vijfsetter.

De Italiaan Flavio Cobolli kan Griekspoor overigens nog in de weg zitten, maar die moet op zijn beurt dan het Challenger-toernooi van Turijn zien te winnen. Mocht het Griekspoor deze week niet lukken om bij de eerste 32 te komen dan is hij afhankelijk van eventuele afmeldingen om alsnog een geplaatste status te krijgen.

Roland Garros

Het grandslamtoernooi in Parijs begint op zondag 25 mei en duurt tot en met zondag 8 juni. Carlos Alcaraz is de titelverdediger bij de mannen en Iga Swiatek bij de vrouwen. Naast Griekspoor doen ook Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus mee aan het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp is nog wel een twijfelgeval, want hij liep enkele weken geleden een blessure op en stond sindsdien niet meer op de baan.