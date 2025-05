Opnieuw razendsnelle breuk in kamp Tallon Griekspoor: wéér een wijziging achter de schermen

De rust lijkt maar niet terug te keren in het kamp van Tallon Griekspoor. De beste tennisser van Nederland onthulde deze week in de podcast 'De Tennistafel' dat er opnieuw iets is veranderd in zijn begeleidingsteam. Daarmee stapelen de wijzigingen zich op voor de nummer 35 van de wereld.

Griekspoor heeft opnieuw afscheid genomen van een coach. Na het snelle vertrek van Xavier Malisse eerder deze maand, blijkt ook de samenwerking met Dennis Sporrel nu alweer ten einde. "Het is tegengevallen, ik had er meer van verwacht. Ik wil er verder geen woorden meer aan vuil maken", zei de Noord-Hollander hierover tegen ANP.

Tweede breuk in korte tijd

Malisse, die begin april werd aangesteld, werkte slechts enkele weken met Griekspoor voordat hij vertrok. Nu is Sporrel, met wie Griekspoor begin dit jaar begon te werken, ook niet langer zijn coach. Na de breuken met Malisse en Sporrel blijft Griekspoor op zoek naar de juiste coach die bij hem past.

Hoewel de afgelopen maanden gekenmerkt werden door snelle veranderingen, blijft hij vastbesloten om de stabiliteit te vinden die hij zoekt. "Ik had er meer van verwacht", zei Griekspoor eerder, waarmee hij de frustratie over de recente keuzes niet onder stoelen of banken stak. Het is nog onduidelijk wanneer er een definitieve vervanger komt, maar Griekspoor blijft zich richten op de toekomst.

De onrust buiten de baan heeft invloed op zijn spel

De onrust in Griekspoors begeleidingsteam lijkt niet alleen achter de schermen plaats te vinden. Na zijn recente verlies op het Italian Open in Rome tegen de jonge Fransman Arthur Fils, kwam alle frustratie van de Nederlander naar buiten. Griekspoor, die vorig jaar nog zijn eerste graveltoernooi-finale haalde, ging met 2-6, 2-6 onderuit. Na een reeks breaks in de tweede set brak hij zijn racket, een zichtbaar teken van zijn frustratie.

Dit verlies komt na een vorige ontmoeting met Fils in Monte Carlo, waar de Nederlander ook al zijn racket stuk sloeg. Ondanks deze recente tegenslagen blijft Griekspoor in zijn zoektocht naar stabiliteit, zowel op als buiten de baan, gefocust op de komende toernooien. In Madrid speelt hij deze week tegen Vit Kopriva.