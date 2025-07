Anastasia Potapova maakte maandag na een ruime maand haar comeback op de tennisbaan. De vriendin van Tallon Griekspoor moest Wimbledon overslaan wegens een blessure en keerde in Washington terug. Dat bleek van korte duur.

Potapova moest weer even inkomen, want verloor in de eerste set met 2-6 van Victoria Mboko. De Canadese had een wildcard gekregen om mee te doen aan het WTA-toernooi van Washington. De 18-jarige Mboko staat bekend als groot talent en liet dat ook op maandag weer zien.

Potapova, de nummer 42 van de wereld, kwam in de tweede set beter in de wedstrijd. Maar makkelijk ging het absoluut niet tegen Mboko, die 88e staat op de mondiale ranglijst. Potapova kwam met 3-1 en 4-3 voor in sets, maar verloor uiteindelijk met 4-6. Mboko neemt het in de achtste finale op tegen Elena Rybakina, de nummer drie van de plaatsingslijst.

Race tegen de klok verloren

De Russische maakte nét voor haar eerste wedstrijd op Wimbledon bekend toch niet mee te kunnen doen. Potapova trok zich net voor haar partij tegen de Poolse Magdalena Fręch terug. Het was voor haar al een race tegen de klok om Wimbledon überhaupt te halen, nadat ze op het grastoernooi van Berlijn geblesseerd raakte.

"Ik heb een kleine scheur in een spier, dus dat heeft tijd nodig om te genezen. Ik doe er alles aan wat mogelijk is om klaar te zijn voor Wimbledon", sprak Potapova, die door haar blessure ook al de WTA in Eastbourne moest laten lopen, eerder al. Uiteindelijk bleek de vriendin van Griekspoor toch niet op tijd hersteld.

US Open

Ze heeft nog alle tijd om zich goed voor te bereiden op het volgende en laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar. De US Open begint op zondag 24 augustus.