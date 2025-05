Toptennisser Tallon Griekspoor slikt enorme teleurstelling vlak voor Roland Garros

De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor heeft kansloos verloren in aanloop naar Roland Garros. In de halve finale van het Challenger-toernooi in Bordeaux ging hij ten onder tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili met 2-0 (6-0, 6-4).

Basilashvili staat op plek 157 van de ATP-wereldranglijst, terwijl Griekspoor op positie 35 staat. Op papier had de Nederlander dus makkelijk kunnen winnen in Bordeaux. Vorige week verloor de Nederlander bij het masterstoernooi in Rome ook al kansloos tegen de Fransman Arthur Fils met 6-2, 6-2.

Gebroken met coach

Daarna brak hij met coach Dennis Sporrel. De 28-jarige tennisser besloot om na zijn nederlaag tegen Fils snel af te reizen naar Bordeaux voor een Challenger; een categorie onder de ATP Tour.

'Eenzame' Tallon Griekspoor begint sterk aan cruciale missie voor Roland Garros Tallon Griekspoor verloor vorige week bij het masterstoernooi in Rome kansloos in de tweede ronde en hoewel dat evenement nog altijd bezig is, stond de Nederlander donderdag alweer op de baan om een partij te spelen. Griekspoor doet mee aan een klein toernooi in Bordeaux en daar kan hij zichzelf een enorme dienst bewijzen voor Roland Garros.

Aangezien Griekspoor al vroeg in Rome verloor, kon hij toch nog meedoen. Hoewel het toernooi veel minder hoog staat aangeschreven, zijn er in de Franse stad voor de winnaar 175 punten te verdienen. Ter vergelijking: een plekje in de kwartfinales in Rome levert 'slechts' 25 punten meer op.

Toptennisser Tallon Griekspoor haalt zijn gram bij 'onsportief' Frans publiek: 'Dit gebeurt alleen hier' De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor lijkt schier onverslaanbaar op de Challenger Tour, het niveau onder de ATP Tour. Vrijdag won hij zijn 32ste wedstrijd op rij, al moest hij daar diep voor gaan. In drie sets versloeg hij thuisspeler Terence Atmane: 7-6 (3), 6-7 (11) 7-5.

Plaatsing Roland Garros

De punten die hij op dit toernooi kon winnen, konden van groot belang zijn voor de Nederlander, want hij staat op dit moment op de 35ste positie van de wereldranglijst. De ranking van aanstaande maandag bepaalt welke 32 spelers op Roland Garros geplaatst zullen zijn. Bij een toernooiwinst zou Griekspoor stijgen naar plek 32 en zou hij dus een geplaatste status hebben bij de loting van Roland Garros.

De geplaatste spelers ontlopen elkaar in ieder geval tot en met de derde ronde. De 28-jarige Nederlander was vorig jaar als 26ste geplaatst op Roland Garros en haalde toen de derde ronde. Daarin verloor hij van de latere finalist Alexander Zverev na een spannende vijfsetter.

Opnieuw razendsnelle breuk in kamp Tallon Griekspoor: wéér een wijziging achter de schermen De rust lijkt maar niet terug te keren in het kamp van Tallon Griekspoor. De beste tennisser van Nederland onthulde deze week in de podcast 'De Tennistafel' dat er opnieuw iets is veranderd in zijn begeleidingsteam. Daarmee stapelen de wijzigingen zich op voor de nummer 35 van de wereld.

Toch is de hoop niet helemaal vervlogen voor de Nederlandse tennisser om bij de eerste 32 te komen. Bij eventuele afmeldingen zou hij alsnog de geplaatste status kunnen krijgen.