De finales van de tennistoernooien van Halle en Queen's zijn zondag afgewerkt en dat betekent dat het duidelijk is hoe de wereldranglijst er vanaf maandag uitziet. Dat is belangrijk, want die bepaalt welke 32 spelers op Wimbledon geplaatst zullen zijn. Novak Djokovic hoort daar uiteraard bij, maar toch dreigt voor hem een horrorloting.

Waar veel toptennisser graag wat wedstrijden op gras in de benen hebben voordat ze afreizen naar Wimbledon, kiest Djokovic er bijna elk jaar voor om geen enkel voorbereidingstoernooi te spelen. Dat deed hij dit jaar opnieuw, maar misschien had hij dat beter wel kunnen doen.

Toptennisser Tallon Griekspoor krijgt geweldige opsteker in aanloop naar Wimbledon Tallon Griekspoor maakt komende week bij het grastoernooi van Mallorca zijn comeback op de tennisbaan nadat hij op Roland Garros in de achtste finales met een blessure op moest geven. De Nederlander hoopt zich daar in vorm te spelen voor Wimbledon. Griekspoor kreeg in aanloop naar het grandslamtoernooi alvast goed nieuws.

Mogelijk vroege clash met Sinner of Alcaraz

Djokovic heeft namelijk 4630 punten verzameld voor de wereldranglijst en daardoor is hij maandag de nummer 6 van de wereld. Hij staat nipt achter Jack Draper (4650) en Taylor Fritz (4635). Draper zal achter Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Alexander Zverev dus als vierde geplaatst zijn op Wimbledon.

Ongenaakbare Carlos Alcaraz mag tonnen aan prijzengeld bijschrijven na derde tennistitel op rij Er staat momenteel geen maat op Carlos Alcaraz. De Spaanse toptennisser won zondag bij het grastoernooi op Queen's in Londen na een schitterend gevecht van de Tsjech Jiri Lehecka: 7-5, 6-7, 6-2. Alcaraz schreef het evenement voor de tweede keer op zijn naam en heeft inmiddels al achttien partijen op rij gewonnen. De titel levert Alcaraz ook een mooi zakcentje op.

Dat betekent dat hij niet tegen Sinner of Alcaraz kan spelen voor de halve finale. Dat geldt niet voor de 38-jarige Djokovic. Hij komt normaal gesproken al in de kwartfinales een speler uit de top vier tegen.

Horrorlotingen

Djokovic was op Roland Garros ook als zesde geplaatst en dat leverde hem toen een loodzware loting op. Hij won in de kwartfinales knap van nummer 3 Zverev, maar verloor in de halve eindstrijd tegen lijstaanvoerder Sinner. Als Djokovic wel had gewonnen van de Italiaan dan had hij het in de finale op moeten nemen tegen Alcaraz.

Beul van Jannik Sinner barst in tranen uit na nieuwe tennisstunt tegen angstgegner Alexander Bublik haalde eerder deze maand verrassend de kwartfinales op Roland Garros en dat heeft de Kazach flink wat vertrouwen gegeven. Hij won zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan het ATP-toernooi in Halle door angstgegner Daniil Medvedev in de finale te verslaan: 6-3, 7-6. De Rus ziet daardoor zijn enorme titeldroogte aanhouden.

Op de Australian Open voltrok zich hetzelfde scenario. Toen won hij van Alcaraz in kwartfinales, maar verloor hij van Zverev in de halve finale en had Sinner eventueel zijn tegenstander in de finale geweest.

Djokovic speelt in de herfst van zijn carrière niet meer alle toernooien en dat is mogelijk een van de redenen waarom hij al ruim anderhalf jaar geen grandslamtoernooi meer heeft gewonnen. De Serviër moet door zijn lage ranking met een beetje pech de gehele top-3 van de wereld zien te verslaan en dat lijkt mede door zijn leeftijd steeds moeilijker te worden.

Op jacht naar record Roger Federer

Desondanks behoort Djokovic in Londen gewoon weer tot de topfavorieten. Hij lijkt na Alcaraz en Sinner de grootste kanshebber om de titel te pakken. Zverev haalde tenslotte nog nooit de kwartfinales op Wimbledon en ook Draper en Fritz kunnen niet tippen aan de prestaties van Djokovic op het heilige gras.

Engelse toptennisser met opvallende blessure gaat door het lint na verlies: 'Ik wil me niet zo gedragen' Jack Draper verloor zaterdag zijn halve finale op Queen’s en ging daarna volledig door het lint. De Britse nummer 1, die nog altijd kampt met een opvallende blessure, liet zijn frustratie duidelijk merken op de baan. Na afloop volgde een eerlijke bekentenis én toonde hij spijt.

Djokovic kan het record van Roger Federer gaan evenaren. De Zwitser won het toernooi achtmaal en bij de Serviër staat de teller op zeven. Djokovic verloor de afgelopen twee jaar in de finale van Alcaraz.