Toptennisser Tallon Griekspoor verdient honderdduizenden euro's, maar geldbedrag kan op Roland Garros nog flink oplopen

De deelname van Tallon Griekspoor aan Roland Garros heeft hem al behoorlijk veel geld opgeleverd. De Nederlandse toptennisser staat voor de eerste keer in de vierde ronde van het prestigieuze graveltoernooi in Parijs. Dankzij de eerste drie winstpartijen casht hij in elk geval al honderddduizenden euro's, maar het bedrag kan oplopen tot ruim boven de miljoen euro.

Griekspoor reikt eindelijk verder dan de derde ronde van een grandslamtoernooi. Dit lukte hem nog nooit. Mede door de uitschakeling van een hooggeklasseerde speler in zijn deel van het schema heeft hij zich voor de vierde ronde geplaatst. Hierdoor maakt de Nederlander een flinke stap op de ladder met prijzengeld.

Derde ronde

Eerder speelde Griekspoor in de tweede ronde tegen de Canadees Gabriel Diallo. Ondanks dat de Nederlander in vier sets won, was hij verre van tevreden met zichzelf. Zo molde hij een racket en hield hij een enorme tirade op de baan. Daarbij schreeuwde hij in het Engels wat onvriendelijke dingen richting zichzelf.

Het hielp de Nederlander wel, want nadat hij de derde set inleverde won hij de wedstrijd in vier sets. Allemaal onder het toeziend oog van de Russische tennisster Anastasija Potapova. Zij zat voor de zoveelste keer in korte tijd op de tribune bij een partij van Griekspoor en de commentator van Eurosport wist te melden dat het om zijn vriendin ging. Zaterdag won hij in de derde ronde in een vijfsetter van de Amerikaanse qualifier Ethan Quinn.

Prijzengeld Tallon Griekspoor op Roland Garros

Waar Potapova in de eerste strandde en dus met 78.000 euro naar huis gaat, ging Griekspoor juist wel een ronde verder. Daarmee zette hij een flinke stap qua gewonnen prijzengeld. Hij kreeg bijna een ton bovenop wat hij al verdiend had. Dat betekent dat de teller nu op 265.000 euro staat. Plaatst hij zich voor de kwartfinale, dan komt er bijna twee ton bovenop.

Jesper de Jong, die enige andere overgebleven Nederlander in de tweede ronde, strandde en ontving dus 117.000 euro.

