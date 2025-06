Toptennisser Tallon Griekspoor maakt bizar einde aan droomsprookje op Roland Garros

Een dramatische aftocht voor Tallon Griekspoor op Roland Garros. De Nederlandse toptennisser was bezig aan een van de belangrijkste wedstrijden van zijn leven tegen Alexander Zverev in de vierde ronde, toen hij er plots de brui aan gaf.

Griekspoor begon nog uitstekend aan de wedstrijd en kwam op een 3-0 voorsprong in games. Vervolgens leek hij last te krijgen van een fysiek probleem, want de ene na de andere game leverde hij in. Zijn service liep niet als vanouds en onder zijn shirt zag men tape zitten. Een reden kwam er niet, maar na 6-4 en 3-0 achter besloot hij de handdoek in de ring te gooien.

Alexander Zverev onderbreekt plotseling partij tegen Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor op Roland Garros Tallon Griekspoor werd maandagmiddag uit z'n concentratie gehaald tijdens de achtste finales van Roland Garros. Zijn tegenstander Alexander Zverev liep op zijn eigen service plotseling naar de kant voor een opmerkelijke onderbreking. Even later liep Griekspoor ook naar de kant, maar dan definitief.

Oorzaak blijft gissen

Bij de umpire legde de Nederlander, de nieuwe nummer 34 van de wereld, aan zijn tegenstander uit wat er aan schortte en dat hij de wedstrijd liet lopen. Dat was echter onverstaanbaar voor de camera's en dus blijft het nog even gissen naar de reden of oorzaak van het probleem bij Griekspoor. Tijdens het duel was er niks van zijn gezicht af te lezen, maar het niveau van zijn spel daalde zienderogen.

Vrees groeit

Zijn sterke forehand liet hem, net als zijn service, meer en meer in de steek. Ballen belandden vaker buiten de baan en de vrees groeide al gedurende de wedstrijd dat er iets mis was. Griekspoor was de eerste Nederlandse tennisser in de achtste finales van Roland Garros sinds Martin Verkerk in 2003, die toen de finale haalde. Met zijn uitschakeling zit er namens Nederland niemand meer in het enkelspel.

Zverev 'makkelijk' naar kwartfinale

Zverev was in de tweede ronde al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de tweede Nederlandse tennisser op de wereldranglijst, Jesper de Jong. De Duitser, nummer drie van de wereld, mag nu met een halve wedstrijd zonder veel inspanning tegen de winnaar van Novak Djokovic - Cameron Norrie in de kwartfinales.

