Umpire benadeelt Tallon Griekspoor op Roland Garros: Nederlandse toptennisser in discussie

Toptennisser Tallon Griekspoor is bezig aan een lastige partij op Roland Garros. Zijn Amerikaanse tegenstander, de 21-jarige qualifier Ethan Quinn, blijkt taaier dan verwacht. Een opmerkelijk moment met de umpire zorgt voor frustratie bij de Haarlemmer.

Griekspoor verloor de eerste set in de derde ronde van het grandslamtoernooi in Parijs. Hij vocht zich terug en won de tweede set met ruime cijfers: 6-1. In de set die volgde werd het opnieuw spannend en maakte de umpire - de hoofdscheidsrechter in het tennis - een opmerkelijke beslissing.

Discussie met umpire

Griekspoor stond op 'voordeel' en leek de game te pakken toen de lijnrechter de tweede service van Quinn uitriep. Maar de umpire herstelde die keuze één seconde na die beslissing. De return die Griekspoor vervolgens sloeg, ging uit.

De Nederlandse nummer één kon het niet geloven. "Hoe dan?", vraagt hij de umpire. "Hij riep uit voordat ik de bal raakte." De umpire wilde haar beslissing niet terugdraainen. "Hoe weet je dat? Hij is super snel met callen. Kan je mij de balafdruk dan laten zien?" Het was een belangrij moment, want door het incident kwam Quin op 40-40 en won hij uiteindelijk de game.

Vriendin van tennisser Tallon Griekspoor reageert op ontwikkelingen in Parijs: 'Ik ben afgeschreven' Tallon Griekspoor speelt zaterdag op Roland Garros in de derde ronde tegen Ethan Quinn. Grote kans dat de vermeende nieuwe vriendin van 'Grieki' in zijn spelersbox zit: de Russische tennisster Anastasia Potapova. De nummer 37 van de WTA-ranking is erg druk op social media.

Vingertje

Griekspoor wapperde met zijn vinger om te laten blijken dat hij het er niet mee eens is. "Het gaat om de volgorde", vertelt Eurosport-commentator Abe Kuijl. "Was het eerst het raakpunt, dan de call. Of eerst de call, dan het raakpunt?" Bij het terugkijken van de beelden lijkt de umpire gelijk te hebben. Griekspoor slaat de bal al terug, voordat de lijnrechter uitriep. Volgens de Nederlander was dit juist andersom.

Mocht Griekspoor van Quinn winnen dan speelt hij in de vierde ronde tegen Alexander Zverev of Flavio Cobolli.

Prijzengeld Roland Garros | Alleen Tallon Griekspoor strijdt namens Nederland nog om miljoenen euro's in Parijs De beste tennissers en tennissters ter wereld zijn naar Parijs afgereisd voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Vijf Nederlanders plaatsten zich voor het hoofdtoernooi, dat van zondag 25 mei tot en met zondag 8 juni duurt. Zij strijden op het gravel in de Franse hoofdstad niet alleen om de sportieve eer, maar ook om miljoenen aan prijzengeld. Inmiddels is alleen Tallon Griekspoor nog over.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.