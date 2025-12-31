Toptennissers Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic hebben in 2025 het meeste prijzengeld verdiend op de baan. Dat blijkt uit een opmerkelijke statistiek van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta Dello Sport, die de ongekende bedragen blootlegt.

Het nieuwe tennisjaar staat op het punt van beginnen, met de eerste dag van het ATP-toernooi in Brisbane op zondag 4 januari. Maar voordat we vooruitkijken, werpen we nog een laatste blik op 2025, een jaar dat volledig in het teken stond van de felle rivaliteit tussen Alcaraz en Sinner.

Sinner troeft rivaal Alcaraz af in bizarre geldstatistiek

Hoewel de Spanjaard het jaar als nummer één van de ATP-ranglijst afsloot, kende de Italiaan financieel gezien een veel lucratiever seizoen. Gazzetta Dello Sport presenteerde een spraakmakende statistiek waarin de speeluren van tennissers werden geteld en het verdiende geldbedrag per uur werd berekend.

De absolute leider in deze categorie was Sinner, die maar liefst 130.035 euro verdiende voor elk uur dat hij op de baan stond. In 2025 speelde hij 125 uur en sleepte hij een prijzengeld van 16.245.449 euro binnen. Hij won dan ook de Australian Open en Wimbledon.

Met 101.988 euro per uur bezette Alcaraz de tweede positie. De wereldleider speelde afgelopen jaar 157 uur en won Roland Garros en de US Open. De derde plaats, met een aanzienlijk verschil ten opzichte van de top twee, ging naar Djokovic, met een gemiddelde van 39.945 euro per uur.

De top 10: Wie verdiende het meest per uur?

Jannik Sinner (125 uur, 16.245.559 euro) – 130.035 euro/uur Carlos Alcaraz (157 uur, 15.981.155 euro) – 101.988 euro/uur Novak Djokovic (109 uur, 4.357.678 euro) – 39.945 euro/uur Jack Draper (79 uur, 2.908.128 euro) – 36.545 euro/uur Taylor Fritz (141 uur, 4.637.545 euro) – 33.146 euro/uur Alexander Zverev (158 uur, 5.079.269 euro) – 32.296 euro/uur Ben Shelton (125 uur, 3.910.124 euro) – 31.446 euro/uur Alex De Minaur (146 uur, 4.412.907 euro) – 30.596 euro/uur Lorenzo Musetti (138 uur, 3.979.796 euro) – 28.896 euro/uur Felix Auger-Aliassime (158 uur, 4.443.902 euro) – 28.046 euro/uur

Volgens de eerder genoemde publicatie omvat deze statistiek alleen de enkelspelwedstrijden, zonder rekening te houden met Davis Cup-duels of demonstratiewedstrijden. Bovendien zijn de geldbedragen strikt het prijzengeld, exclusief bonussen of sponsorgelden.