Toptennisser vol verbazing na rel: 'Denk niet dat er iets mis was met mijn actie'

Tennissers slaan harder en harder. Tijdens een dubbelwedstrijd kan zo'n bal dan weleens op een lichaam geslagen worden. De Italiaanse tennisser Andrea Vavassori was het daar niet mee eens en zorgde voor een rel. Zijn Amerikaanse tegenstander en 'boosdoener' Ben Shelton reageerde met verbazing.

De 22-jarige Shelton wordt gezien als een van de grootste talenten in de tenniswereld. De Amerikaan staat dertiende van de wereld, maar speelt af en toe ook nog dubbeltoernooien. Op het ATP-toernooi van Monte Carlo reikte Shelton met zijn ervaren 45-jarige dubbelpartner Rohan Bopanna tot de kwartfinales.

Bal in buik

Maar een rondje daarvoor ging het mis. Shelton en Bopanna wonnen van het Italiaanse duo Simone Bolelli en Andrea Vavassori. Die laatste begon een discussie bij de handenuitwisseling na de wedstrijd. Eerder in de wedstrijd sloeg Shelton zijn Italiaanse tegenstander in de buik.

Dit vond Vavassori niet kunnen, waarna Shelton zijn eigen buik liet zien en 'zó soft' riep. Shelton werd namelijk zelf ook geraakt in de wedstrijd, door de partner van Vavassori. Opvallend genoeg trok de Italiaan zich deze week terug uit het ATP-toernooi van Barcelona, omdat hij zou lijden aan een ribblessure.

'Dat is normaal

Shelton, die deze week in de halve finale staat van het ATP-toernooi van München, reageerde op het relletje. "Iedereen op de tour die mij kent, weet dat ik de dubbelspelers meer steun dan wie dan ook. Ik speel drie dubbeltoernooien op rij, dat zijn mijn favoriete gasten op de tour", vertelt de excentrieke Amerikaan.

Hij is duidelijk over het moment dat hij een bal sloeg in de buik van Vavassori. "Voor mij was het een normale tennissituatie. Mijn slag ging in. Ik vind dat geraakt worden een normaal onderdeel is van het dubbelspel, bovendien sloeg zijn partner een paar games later mij met 160 kilometer per uur recht op mijn borst. Dus ik denk niet dat er iets mis was met mijn actie."

Shelton en zijn partner strandden uiteindelijk bij de laatste 16 door te verliezen van dubbelspecialisten Manuel Guinard en Romain Arneodo.