'Lijdende' toptennisster (28) deelt emotionele verklaring na loodzwaar besluit

Sara Sorribes Tormo heeft op haar 28e haar tijdelijke break van het tennis aangekondigd. De Spaanse heeft won al twee single- en zes dubbeltitels, maar ze vertelt dat ze steeds meer aan het lijden is op de baan. Mede daarom acht ze de kans aanwezig dat het tijdelijke pensioen definitief is.

Samen met haar landgenote en dubbelpartner Cristina Busca won Sorribes Tormo zondag nog het dubbeltoernooi in het Colombiaanse Bogota. Niet veel later maakte ze in een hartverscheurend statement via haar Instagram bekend dat ze voorlopig stopt met tennis. Dit komt door problemen met haar lichaam, maar vooral het mentale aspect nekt Sorribes Tormo.

'Hallo allemaal, ik heb besloten om wat tijd voor mezelf te nemen. Even rust voor mezelf, voor mijn gedachten en voor mijn lichaam. Ik ben al meerdere maanden aan het afzien op het tennisveld', luidt de eerste uitleg van Sorribes Tormo. 'De gelukkige en blije Sara die je buiten het veld ziet, ligt erg ver van de realiteit door alle gevoelens die ik met me meedraag.'

'Plezier is weg'

Sorribes Tormo kan het niet meer opbrengen om alles te geven als ze op de baan staat. 'Ik ben de zin om te trainen, te verbeteren en zelfs de zin om naar toernooien te gaan compleet verloren. De momenten van lijden voeren op dit moment de boventoon tegenover de momenten van kalmte. En dat terwijl ik altijd enorm genoot van spelen, verbeteren en de strijd met anderen aangaan.'

Voor Sorribes Tormo is het nu zaak om te werken aan haar mentale gezondheid. 'Dit is waarom ik, naast het zoeken van hulp, ook moet stoppen met tennis en rusten. Ik kan ook nog niet zeggen of mijn break tijdelijk is of voor altijd. Ik wil in lijn zijn met mijn lichaam en luisteren naar wat mijn lichaam zegt. We zien elkaar snel.'