Een bizar moment in de tweede ronde van het Masterstoernooi van Toronto. De Italiaanse tennisser Matteo Gigante zorgde voor verbazing door tijdens een rally plots te stoppen en de bal in het net te slaan. Wat bleek? Zijn tegenstander veroorzaakte een illegale actie die zelden wordt gezien.

De 23-jarige Gigante doet mee aan het ATP1000-toernooi in Toronto via een wildcard. Hij overleefde de eerste ronde en trof in de ronde die volgde thuisspeler Gabriel Diallo, de nummer 36 van de wereld. Tijdens een rally op het hardcourt gebeurde er iets opmerkelijks.

Zeldzaam incident

De return van Diallo ging namelijk niet óver maar door het net heen. De bal glipte er zo makkelijk doorheen dat het net op een normale bal over het net leek. Gigante had de illegale actie daarentegen snel door en stapte naar de umpire, de scheidsrechter in het tennis. Ook hij was zich niet van het incident bewust.

"Dames en heren, meneer Gigante vraagt een video review aan om te checken of de bal door het net heen is gegaan", riep de umpire uit. "Hij ging er onder?", vroeg hij aan de tennisser. "De service of wat?". Waarop Gigante antwoorde: "Nee, de return."

VAR

Gelukkig mag sinds kort net zoals in het voetbal gebruik gemaakt worden van de VAR. Een tennisser mag een videobeoordeling aanvragen. Daar bleek de Italiaan alle reden toe te hebben. Na een aantal herhalingen en inzoomen, bleek hij gelijk te hebben. De bal ging inderdaad op magische wijze door het net heen.

Matteo Gigante vraagt om een VAR tijdens zijn partij (en heeft gelijk):

"Is dit de beste hoek die je kunt krijgen, denk je? Kan je niet verder inzoomen", vroeg de umpire zich nog af. Maar het incident was glashelder te zien. "Dames en heren, zoals u kunt zien is de return van Diallo door het net gegaan. De beslissing wordt teruggedraaid." Het zeldzame incident had weinig effect op de wedstrijd. Diallo won met 6-3 7-5 (5). Hij speelt mogelijk in de volgende ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz.