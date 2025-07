Stefanos Tsitsipas heeft zijn vader opnieuw om hulp gevraagd. De Griekse toptennisser brak recent met zijn coach Goran Ivanisevic na teleurstellende resultaten. De voormalig nummer drie van de wereld blijkt lastig te coachen.

Een break is meestal iets goeds in het tennis, maar breken met je coach pakt zelden positief uit. De samenwerking tussen de 26-jarige Tsitsipas en de oud-trainer van Novak Djokovic duurde nog geen twee maanden. Met het oog op de US Open zit één man langs de tennisbaan die Tsitsipas wél kan coachen: zijn vader Apostolos Tsitsipas.

Klagen over Tsitsipas

De samenwerking was niet zoals verwacht. De Griekse tennisser is bezig aan een duikeling op de wereldranglijst en 1-voudig grandslamwinnaar Ivanisevic wilde hem daar graag bij helpen. Tsitsipas gaf op in de eerste ronde van Wimbledon, waarna zijn trainer live op de Servische televisie klaagde over de tennisser.

"Hij wil wel, maar doet er niets aan", vertelde hij. "Alles is maar 'ik wil dit, ik wil dat', maar ik zie geen enkele vooruitgang. Ik was geschokt, ik heb nog nooit zo’n onvoorbereide speler gezien in mijn leven. Met deze knie ben ik nog drie keer fitter dan hij. Dit is echt erg."

Nieuwe trainer

Die opmerkingen bleken het einde te zijn van de samenwerking. Hij heeft zijn vader opnieuw gevraagd om hem te coachen. De vorige periode verliep absoluut niet vlekkeloos.

"Het is een achtbaan geweest, daar ga ik niet over liegen. Er is veel veranderd. Het was heel moeilijk hoe het vorig jaar tussen ons eindigde", reageerde hij voor de camera van Ziggo Sport. "Hij bracht me op een punt waarop ik mezelf bijna niet meer herkende, de manier waarop ik op die relatie reageerde, dat was echt niet oké. Er zijn veel dingen waar ik spijt van heb en die ik absoluut niet opnieuw zou willen doen."

"Mijn reactie was niet erg volwassen, en ook niet echt wie ik ben. Maar we hebben veel gepraat, veel weken samen doorgebracht. Niet als mijn coach, maar als mijn vader. Ik denk dat ik streng moet zijn voor hem. Soms wil hij te veel dingen op eigen houtje doen. En ik vind dat deze relatie veel meer verdient dan hoe we ermee zijn omgegaan."

Na enkele weken rust verschijnt Tsitsipas vandaag weer op de tennisbaan. In het Masterstoernooi van Canada neemt hij het op tegenover de Australiër Christopher O'Connell.

Relatiebreuk

Tsitsipas is niet alleen met zijn trainer gebroken. Zijn relatie met toptennisster Paula Badosa lijkt ook gestrand te zijn. Het ex-liefdeskoppel zou eigenlijk meedoen aan het vernieuwde mixtoernooi van de US Open, maar trok zich recent toch terug.