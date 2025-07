Een incident met de Spaanse toptennisser Jaume Munar heeft voor controverse gezorgd op Wimbledon. Het ging om een ruzie met de umpire vanwege een ballenjongen waarmee de tennisser in botsing kwam.

Het incident vond plaats tijdens de partij tussen Munar en de Kroaat Marin Cilic in de derde ronde van Wimbledon. De routinier stond bij het moment 2-1 voor op de Spanjaard, waardoor bij Munar wat frustratie kwam kijken. De Spanjaard botste tijdens een rally tegen een ballenjongen op die langs de weg stond. Daar was Munar boos over, waardoor hij zich wendde tot de umpire.

"Hij moet daar blijven staan? Ik raak hem met een racket en hij moet daar maar blijven staan", reageert Munar vol ongeloof op het moment met de ballenjongen. "Als hij op zijn plek staat, dan is er niets wat ik kan doen", vertelt de umpire tegen de boze Spanjaard. "Kan hij niet bewegen? Als ik hem raak, dan is dat maar zo? We gaan dan gewoon door? Ik maak hem bijna kapot en dat is het? Ik raak die jongen met mijn racket. Een ballenjongen ja, want er is niemand anders op het veld", sluit Munar zijn tirade af.

🗣️“He cannot move?” 🤷‍♂️



Jaume Munar was concerned about colliding with a ball boy on Court 18 😬#Wimbledon pic.twitter.com/whxs72TFFB — BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2025

Uitschakeling

Munar werd uiteindelijk uitgeschakeld door een ontketende Cilic die met 3-2 won van de Spanjaard. De Kroaat is sowieso bezig aan een ijzersterk Wimbledon-toernooi, want in de tweede ronde zorgde hij voor een enorme verrassing en schakelde hij publiekslieveling Jack Draper uit. Cilic rekende een ronde later af met Munar, waardoor hij nu bij de laatste zestien staat. Maandag is om 12:00 uur Flavio Cobolli zijn volgende tegenstander.

De als 22e geplaatste Cobolli rekende eerder in het toernooi al af met de nummer 15 Jakub Mensik en de Engelse thuisspeler Jack Pinnington Jones. De winnaar staat in de kwartfinale van Wimbledon en treft daarin de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Alex de Minaur.

Alles over Wimbledon

