Het ATP-toernooi van Shanghai is inmiddels in volle gang, maar de tennissers klagen massaal over de bizarre omstandigheden. De temperaturen liggen erg hoog in de Chinese stad en dat zorgt voor heftige momenten en soms zelfs opgaves.

Steeds meer tennissers lieten zondag zien dat ze erg veel last hadden van de temperaturen in China. Op bepaalde momenten was het rond de 35 graden in Shanghai, waardoor veel renners last hadden van de hitte. Zo werd gezien dat Novak Djokovic meerdere keren moest overgeven tijdens zijn wedstrijd en Jannik Sinner moest tegen Tallon Griekspoor opgeven met een krampaanval.

Na afloop van zijn partij tegen Sinner gaf Griekspoor ook al aan dat hij veel last had van de temperaturen. "De omstandigheden zijn hier de hele week al erg lastig. Wij hadden geluk dat we in de avond moesten spelen en niet in de brandende zon. Na 2 uur en 36 minuten zag je wel dat het mis ging met hem." Bij een 1-1 stand moest Sinner opgeven, waardoor Griekspoor een ronde verder kwam.

'Ik dacht dat ik dood ging'

Ook de Franse servicespecialist Giovanni Mpetshi Perricard klaagde al over het warme weer in Shanghai. De Fransman versloeg verrassend Taylor Fritz in twee sets, maar achteraf liet Perricard blijken dat hij het zeker niet makkelijk had. "Op een gegeven moment stond het 5-5 in een game en toen dacht ik echt dat ik doodging. Dan is het echt enorm warm op de baan."

Perricard pakte een van de grotere overwinningen in zijn loopbaan, maar achteraf bleef hij het hebben over de erbarmelijke omstandigheden in Shanghai. "Het was heel taai, om heel eerlijk te zijn. Enorm hoge luchtvochtigheid. Ik probeerde het echt bal voor bal te bekijken. Ik ben heel blij dat ik nog op beide benen sta en dat ik uiteindelijk nog meerdere punten achter elkaar heb kunnen pakken voor die winst."