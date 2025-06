Toptennissers Novak Djokovic en Aryna Sabalenka raken verzeild in hilarisch gevecht: 'Ik ga verliezen'

Voor toptennissers Novak Djokovic en Aryna Sabalenka staat er veel meer op het spel op Roland Garros, dan alleen de titel. De supersterren zijn namelijk verwikkeld in een onderlinge strijd die zijn weerga niet kent.

Terwijl veel tennisogen gericht zijn op de schitterende partijen op het gravel in Parijs, zijn mensen op sociale media bezig met de danswedstrijden tussen Djokovic en Sabalenka. Wat begon als een ludieke strijd, is inmiddels uitgegroeid tot een enorme rivaliteit. Al dansend komen beide tennistoppers van de trap af na overwinningen in het Court Philippe-Chatrier.

Sabalenka bereikte donderdag de eindstrijd van Roland Garros, na een overwinning op regerend winnares Iga Swiatek. Daarna volgde uiteraard een dansje en ontstonden vragen bij het aanwezige journaille. "Jij en Novak hebben op sociale media een geweldige competitie met elkaar. Wat denk je? Wie wint er? Denk je dat hij extra gemotiveerd zal zijn tegen Sinner?", vroeg een journalist op de persconferentie.

"Ik ben benieuwd wat hij nu weer gaat bedenken", lachte de Belarussische. "We moeten het op sociale media vragen: wie doet het beter, Aryna of Novak? We zullen zien. Hij zal het waarschijnlijk opnieuw posten en er zijn veel Serviërs, dus ik ga het waarschijnlijk verliezen. Laten we er een internationale stemronde van maken, maar geen Serviër mag hem kiezen", grapte ze.

Het is afwachten of Djokovic aan een dansje toekomt. Vrijdagavond speelt hij voor een plek tegen de finale tegen de nummer één van de wereld, Jannik Sinner. De Italiaan die in mei terugkeerde van een dopingschorsing won tien van zijn laatste elf wedstrijden. Zijn statistieken tegen Djokovic zijn eveneens indrukwekkend: de drie laatste partijen gingen naar de Italiaan.

