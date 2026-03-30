2026 wordt het jaar van de langverwachte bruiloft van tenniskoppel Alex De Minaur en Katie Boulter. De Australiër en Britse zijn al sinds eind 2024 verloofd en treden dit jaar nog in het huwelijksbootje. Om alle tradities voor die tijd afgevinkt te hebben, had Boulter afgelopen weekend haar vrijgezellenfeest.

De 29-jarige Boulter had een weekend vrij gehouden in haar drukke agenda. De toptennisster, afgezakt tot plek zestig van de wereld, hoefde even niet te presteren en kon gewoon genieten met vriendinnen en (ex-)collega's. Waar je bij topsporters misschien zou denken dat ze voor luxe, over de top en verre bestemmingen zouden gaan, houdt de organisatie van het vrijgezellenfeest voor Boulter het simpel: ze gingen kamperen in 'Camp Katie'.

Laura Robson

Op Instagram plaatst ex-toptennisster Laura Robson, die tegenwoordig analiste is en haar eigen podcast over tennis maakt, een collage van foto's van het feestweekend. Daarop worden ze verwelkomd door een zwarte labrador met een strik in de halsband en is vooral een genietende Boulter te zien. Zij reageert dan ook met 'beste weekend ooit' onder de foto's van haar vriendin.

Witte, korte jurk

Boulter trok de aandacht met een voorproefje van haar bruidsjurk. In een net zo wit, maar veel korter, exemplaar staat ze in het middelpunt van het kampeerweekend. Naast zij en Robson waren ook tennissters Freya Christie en Jodie Burrage te gast op het feest, waarin gezongen, gelachen, gedanst en genoten werd. Onder andere bij een oude houtskachel. Burrage is een voormalig top-honderdspeelster maar staat nu 489ste.

Alex De Minaur

Boulter en nummer zes van de wereld Alex De Minaur zijn al samen sinds 2020, toen ze begonnen te daten. Ruim vier jaar later vroeg hij haar ten huwelijk en zei ze 'ja' op de vraag of ze met hem wilde trouwen. De twee willen op termijn ook aan kinderen proberen te beginnen, maar ze moeten kijken of en hoe dat past in hun tenniscarrières. De Minaur is pas 27 jaar oud en heeft nog wel wat jaartjes in de top te gaan, normaliter.