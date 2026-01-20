Alex de Minaur en Katie Boulter zijn inmiddels al weer even verloofd, maar ze kijken nog altijd vooruit. Naar hun huwelijk, maar ook naar een gezin nadat het bekende tenniskoppel getrouwd is.

De Minaur en Boulter zijn al jaren een van de bekendste koppels in de tennissport. De huidige nummer zes van de wereld bij de mannen en de 113 bij de vrouwen kregen in coronatijd een relatie. De Minaur zat toen in quarantaine in Spanje en Boulter in Engeland, waardoor hun liefde op moest bloeien via FaceTime. Eind 2024 maakten de twee tennissers ook bekend dat ze verloofd zijn en spoedig zullen ze in het huwelijksbootje stappen.

Op dit moment is voor allebei de focus echter op de Australian Open. De Minaur zou het in de eerste ronde opnemen tegen Matteo Berrettini, maar de Italiaan trok zich terug. De Australiër nam het daardoor op tegen Mackenzie McDonald en die werd met 3-0 van de baan geveegd. Morgen is Hamad Medjedovic de volgende tegenstander van De Minaur. Boulter speelt dinsdag haar eerste wedstrijd op de Australian Open tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

Gezin met kinderen

Na de Australian Open en het huwelijk van De Minaur en Boulter kan de focus bij het stel ook weer op andere zaken. Niet alleen op de aankomende toernooien, maar ook op een familiaire toekomst. In gesprek met The Sydney Morning Herald vertelt De Minaur over hoe hij en Boulter de toekomst zien en onthult hij dat de twee graag een keer aan kinderen willen beginnen.

"Volgende maand word ik 27 en dat is wel raar om over te denken. Mijn leven blijft zich maar ontwikkelen. Op een punt gaat er ook een gezin met kinderen komen", voorspelt De Minaur over de toekomst met zijn verloofde Boulter. Vorig jaar gaf het koppel hun fans ook al een hint over mogelijke gezinsuitbreiding. Vooralsnog hebben beide tennissers geen tijdsbestek uitgestippeld waarbinnen ze een kind willen. Dit zal ook afhangen van de carrière van Boulter.

