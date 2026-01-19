Amanda Anisimova is probleemloos door naar de tweede ronde van de Australian Open. De Amerikaanse toptennisster, nummer vier van de wereld, sneerde na afloop met een geintje naar haar Nederlandse trainers Rick Vleeshouwers en Rob Brandsma.

De 24-jarige Anisimova brak in 2025 door en vestigde zich tussen de topnamen. De Amerikaanse werd door haar Nederlandse coachingsduo uit het slop getrokken en haalde vorig jaar de finales van Wimbledon én de US Open, die ze allebei verloor. Voor die dubbele Grand Slam-finale stond ze buiten de top-veertig van de wereld, maar dankzij haar Nederlandse coaches is ze nu een van de outsiders voor haar eerste grote titel. Tegen de Zwitserse Simona Waltert liet ze zien die status meer dan waard te zijn.

TikTok

In een uurtje sloeg ze de nummer 86 van de wereld uit de Margeret Court Arena: 6-3, 6-2. Na afloop dankte ze het rumoerige publiek voor de altijd goede sfeer in Melbourne. "Dit voelt als mijn tweede thuis", zei Anisimova. Daarna kreeg ze op de baan de vraag hoe ze de rustdag zou besteden en of ze wellicht nog nieuwe TikTok-filmpjes in petto had voor haar fans. De Amerikaanse is zeer actief op het sociale mediaplatform en heeft bijna 20.000 volgers aldaar. Op Instagram is ze nóg populairder en zit ze tegen de half miljoen volgers aan. Ook daar verschijnen regelmatig Reels van Anisimova.

'Ze zijn vaak te verlegen'

In haar antwoord sneerde ze naar onder anderen Vleeshouwers en Brandsma, die daarna vakkundig door de regie in beeld gebracht werden. "Ik heb aan mijn team al vaak gevraagd om meer filmpjes met me op te nemen, maar ze zijn vaak te verlegen. Ik hoop dat ze de komende tijd vaker met mij video's willen maken, maar ik ben ook een beetje door mijn ideeën heen wat ik moet maken, dus geef vooral ideeën door als jullie wat willen zien", lachte ze na haar zege.

