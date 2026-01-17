Amanda Anisimova behoorde jarenlang tot de grote talenten in het vrouwentennis en afgelopen jaar maakte ze die belofte eindelijk waar. De Amerikaanse bereikte onder leiding van de Nederlandse coach Rick Vleeshouwers de finales op Wimbledon en de US Open. Mogelijk zit er nog meer in het vat voor Anisimova.

Anisimova was als 17-jarige al heel dicht bij het bereiken van een grote finale, maar in 2019 strandde ze op Roland Garros na een spannende halve finale. In datzelfde jaar overleed echter haar vader en dat maakte diepe indruk. Anisimova nam in 2023 zelfs een pauze vanwege mentale problemen. Een jaar later maakte ze haar rentree en sindsdien zette ze onder de leiding van haar Nederlandse coach Vleeshouwers en fysieke trainer Rob Brandsma grote stappen. De Amerikaanse bereikte in 2025 twee grandslamfinales en is inmiddels de nummer 4 van de wereld.

Ex-toptennisster Laura Robson vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze denkt dat het niet lang meer gaat duren voordat ze ook een grote titel gaat pakken. Mogelijk zelfs al op de Australian Open. "Ik wil niet zeggen dat ze het zeker gaat doen, maar het voelt alsof ze een grandslamtoernooi gaat winnen. Ik denk dat ze de beste kans op de US Open zal hebben, maar ze kan hier al in de buurt komen", aldus de Britse.

'Het is een kwestie van tijd'

Voor Anisimova liep de finale op Wimbledon uit op een drama, want ze verloor met twee keer 6-0 van Iga Swiatek. Ze herpakte zich echter snel en haalde op de US Open ook de eindstrijd. “Ze was al heel dichtbij en heeft hard gewerkt in de voorbereiding om beter te bewegen op de baan. Ze slaat de bal zo hard dus ik heb het gevoel dat het een kwestie van tijd is”, vertelt Robson, die in 2012 olympisch zilver pakte met Andy Murray in het gemengd dubbelspel.

Alle seinen lijken dus op groen te staan, maar Robson weet ook dat je niet zomaar grote titels op je naam schrijft. “Mentaal heeft ze goed werk geleverd. Ze doet de juiste dingen, maar alles moet goed gaan om een grandslamtoernooi te kunnen winnen”, aldus de voormalig nummer 27 van de wereld.

Australian Open 2026

Anisimova hoopt op de Australian Open eindelijk eens verder te gaan komen dan de achtste finales. Dat was in 2019, 2022 en 2024 het eindstation voor de Amerikaanse. Ze begint haar jacht op een eerste grandslamtitel met een partij tegen de Zwitserse Simona Waltert, die debuteert in Melbourne.

De Australian Open wordt vanaf 18 januari elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max .

