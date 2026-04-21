In Madrid werden maandag de Laureus Awards, de belangrijkste prijzen in de sportwereld, uitgereikt. Dat gebeurde uiteraard tijdens een gala en daarbij draait het natuurlijk niet enkel om de winnaars, maar ook om hoe iedereen op de rode loper verschijnt. Toptennisster Amanda Anisimova stal daar de show.

Voor de internationale tennistop kwam het wel goed uit dat de Laureus Awards maandag in Madrid werden uitgereikt. In de Spaanse stad spelen de mannen en de vrouwen komende week namelijk een groot toernooi en dus waren een hoop toptennissers van de partij. Ook Novak Djokovic was erbij, maar dan wel in een hele bijzondere rol. Hij mocht de show samen met Eileen Gu presenteren.

Al die toppers wandelden voordat de ceremonie van start ging over de rode loper. Daar stal vooral Anisimova de show. De Amerikaanse toptennisster besloot een wel heel gewaagde jurk uit haar kledingkast aan te trekken.

i Amanda Anisimova tijdens de Laureus Awards. © Getty Images

Doorbraak

Anisimova haalde in 2019 al eens de halve finales op Roland Garros, maar beleefde afgelopen jaar haar echte doorbraak. Ze wist op zowel Wimbledon als de US Open de finale te halen. De Amerikaanse verloor die echter allebei en haar nederlaag in de eindstrijd op het heilige gras in Londen was extreem pijnlijk. In de finale werd ze met 6-0, 6-0 geklopt door Iga Swiatek.

De Amerikaanse nummer zes van de wereld haalde die goede resultaten onder leiding van de Nederlandse coach Rick Vleeshouwers. Sinds kort moet ze het echter zonder hem doen, want Anisimova en Vleeshouwers maakten vorige maand bekend hun samenwerking te stoppen. Vleeshouwers is inmiddels coach van de Franse tennisster Loïs Boisson, die vorig jaar verrassend de halve finales op Roland Garros haalde.

Collega's vallen in de prijzen

Anisimova was zelf niet genomineerd, maar zag wel hoe haar collega's in de prijzen vielen. Carlos Alcaraz kreeg voor het eerst in zijn loopbaan de Laureus Award voor sportman van het jaar en Aryna Sabalenka ontving voor de eerste keer die van sportvrouw van het jaar. Alcaraz won in 2025 onder meer Roland Garros en de US Open, terwijl Sabalenka op dat laatste grandslamtoernooi ook de titel pakte. Beide spelers sloten afgelopen jaar ook af als nummer 1 van de wereld.