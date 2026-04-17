De Nederlandse tennisstrainer Rick Vleeshouwers heeft een zeer succesvol jaar gehad met toptenisster Amanda Anisimova. In 2025 stond de Amerikaanse in de finale bij Wimbledon én het US Open. Toch stopte hun samenwerking. Inmiddels heeft Vleeshouwers een nieuwe pupil.

De 40-jarige Limburger begon in 2019 te werken met Anisimova. Samen vonden ze de weg naar succes, wat dus leidde tot liefst twee grandslamfinales, die ze overigens wel beide verloor. Wel won ze de grote WTA-toernooien in Doha en Beijing. Vleeshouwers werd beloond met de prijs voor WTA-trainer van het jaar.

Druk

Tegenover De Telegraaf legt hij uit waar het spaak liep na het geweldige jaar. "Toen ik met haar begon, kon ik vrijuit werken. We hadden geen last van druk en verwachtingen en waren echt aan het bouwen. Ik denk dat daar ook mijn kracht als coach ligt. Ik vind het fijn om naar de lange termijn te kijken, om te werken aan ontwikkeling."

Hij merkte gaandeweg het jaar dat zijn visie en die van de speelster en haar omgeving uit elkaar ging groeien. "Ik wil blijven bouwen, blijven werken aan de dingen die ik belangrijk vind. Dat is voor mij een voorwaarde om een goede coach te kunnen zijn. Zij wilde meer op de resultaten spelen en dat veranderde de dynamiek", verklaart hij.

Loïs Boisson

Na een paar weken broodnodige rust en tijd met zijn gezin, vond hij een nieuwe speelster om te begeleiden: de 22-jarige Loïs Boisson. Ze bereikte vorig jaar de halve finale van Roland Garros, maar heeft door blessures de laatste tijd weinig gespeeld. "Ik kom vaak als speelsters in de stront zitten en dan haal ik ze er helemaal uit. Dat vind ik leuk: het bouwen, het uitdokteren wat werkt. Daar krijg ik bij haar ook de ruimte voor", zegt hij enthousiast.

In april 2025 was Boisson betrokken bij de zogeheten deo-rel. Ze mocht met een wildcard meedoen aan het relatief kleine toernooi van Rouen. Daar speelde ze in de eerste ronde tegen Harriet Dart. Boisson speelde een ijzersterke partij en liet niets heel van de Britse: 6-0, 6-3. Haar zege werd echter overschaduwd door een merkwaardige opmerking van Dart tegen de umpire: "Kun je haar vragen deodorant te gebruiken? Ze ruikt vreselijk."