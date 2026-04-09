Toptennisster Aryna Sabalenka was de afgelopen weken in absolute bloedvorm. De Belarussische nummer één van de wereld won het ene na het andere toernooi. Maar die opmars wordt voorlopig een halt toegeroepen. Donderdag deelt ze namelijk een droevig bericht.

Aryna Sabalenka schreef eerder dit jaar geschiedenis door - net als Jannik Sinner - de unieke Sunshine Double te pakken. Ze won zowel het Masters-toernooi van Indian Wells, als dat van Miami. Daarmee onderstreepte ze haar status als beste tennisster van de wereld andermaal. Maar voorlopig komt ze even niet in actie.

Verdrietig bericht

Sabalenka komt met een openhartige story op haar eigen Instagram-account, waarin ze meldt dat ze zich terugtrekt voor het aanstaande WTA-toernooi in Stuttgart van komende week. "Hi Stuttgart. Het doet me verdriet om te moeten zeggen dat ik dit jaar niet in staat ben om te spelen op de Porsche Tennis Grand Prix", begint de 27-jarige Wit-Russische haar bericht.

"Ik kom altijd graag terug naar Stuttgart", vervolgt Sabalenka. "De sfeer, de fans en de steun die ik daar voel, zijn heel speciaal voor mij. En natuurlijk hoopte ik echt op een nieuwe kans om voor die Porsche te strijden." De winnares van het toernooi krijgt namelijk een wel heel bijzondere prijs: een speciale Porsche 911 Carrera S Cabriolet, die in de basisuitvoering al bijna 250 duizend euro waard is.

Blessure

Sabalenka is na haar Amerikaanse dubbel echter niet fit genoeg om te spelen. "Helaas heb ik na Miami een blessure opgelopen en hoewel ik er alles aan heb gedaan om op tijd te herstellen, ben ik nog niet klaar om te spelen", licht ze over haar kwetsuur toe.

"Het spijt me heel erg dat ik dit geweldige toernooi moet missen. Ik wens iedereen een fijne week in Stuttgart en ik hoop jullie allemaal snel weer te zien", besluit Sabalenka, die in het midden laat wat ze precies heet en hoe lang ze er waarschijnlijk uitligt.

Sterren in Stuttgart

Ook zonder de nummer één van de wereld, Sabalenka, is er een absoluut sterrenensemble aanwezig op het toernooi in Stuttgart. De rest van de top vier reist namelijk wel af naar het Zuidwesten van Duitsland. Elena Rybakina, Iga Swiatek en Coco Gauff doen allemaal mee. Logisch ook met de bijzondere hoofdprijs waar om gestreden wordt.