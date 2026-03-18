Toptennisster Aryna Sabalenka heeft zich dinsdag keihard uitgesproken tegen de directeur van het toernooi in Dubai. De nummer één van de wereld liet vlak voor de start verstek gaan. Dat leidde tot felle kritiek van de toernooileider die zelfs vond dat Sabalenka punten in mindering moest krijgen.

Zowel de Belarussische Aryna Sabalenka als de Poolse Iga Swiatek, respectievelijk de nummers één en drie van de wereld, meldden zich beide vlak voor de start van het toernooi af. Toernooileider Salah Talhak van het WTA-toernooi in Dubai werd daar furieus door. Hij riep zelfs op tot harde maatregelen.

'Puntenaftrek'

"Het was een onaangename verrassing dat Aryna en Iga zich hadden teruggetrokken. Ik denk dat er zwaardere straffen moeten komen voor tennissters”, zo meende Talhak. "En niet alleen door boetes uit te delen, want die helpen toch niet. Boetes stellen niets voor en kunnen ze toch wel betalen. Ik vind dat de WTA punten van speelsters op de ranking moet aftrekken.”

'Belachelijk'

Daar is de meervoudig Grand Slam-winnares het totaal niet mee eens. "Dat is echt belachelijk", zo begint Sabalenka haar betoog op de persconferentie in aanvang van het toernooi in Miami. "Hij heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. Ik vind het echt triest om te zien dat de toernooien ons als speelsters niet in bescherming nemen. Het enige waar ze om geven is de kaartverkoop en hun toernooi. Verder niets. Zijn opmerking was absurd.”

Mogelijk hebben de uitlatingen van de toernooidirecteur zware gevolgen. "Ik weet niet of ik na zijn opmerkingen nog in Dubai wil spelen volgend jaar. Voor mij is dit veel te veel”, stelt de Wit-Russische tennistopper. "We hebben daarvoor gekozen om mijn gezondheid voorrang te geven en ervoor te zorgen dat er kleine pauzes zijn in het drukke speelschema. Zodat ik even kan bijkomen, nieuwe energie kan opdoen, kan trainen en me beter kan voorbereiden op grotere toernooien.”

Problemen Dubai

Achteraf gezien is het wellicht een goede keuze geweest voor Sabalenka om het toernooi in Dubai over te slaan. Meerdere topspelers, waaronder Tallon Griekspoor, kwamen vast te zitten in het Midden-Oosten na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten tegen Iran. Pas na een week konden de atleten vertrekken. Sabalenka ontliep die problemen dus.

Bomvol seizoen

Het seizoen ging voor de nummer één van de wereld uiteindelijk pas een maand later verder. Begin maart maakte Sabalenka haar opwachting bij het toernooi van Indian Wells, die ze won, na wekenlange rust na afloop van de Australian Open. Daarna moest ze direct door naar Miami. "Ik heb het gevoel dat de planning helemaal uit de hand loopt. Dat is de reden waarom je zoveel spelers geblesseerd ziet, die constant met tape om hun nek zitten en niet de beste wedstrijden kunnen spelen. Het is bijna onmogelijk", besluit een gefrustreerde Sabalenka.